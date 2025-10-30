 Перейти к основному контенту
Суд в Германии приговорил трех мужчин за шпионаж в пользу России

Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Высший земельный суд Мюнхена приговорил трех мужчин к различным срокам за шпионаж в пользу России, сообщает Bild. Главарь группы получил шесть лет колонии, в том числе за планирование диверсий и за участие в боевых действиях на востоке Украины в составе «вооруженной пророссийской группы»

Главный обвиняемый — 41-летний немецко-российский гражданин Дитер С. Суд установил, что он планировал диверсию в Германии — сход поезда с рельсов.

Двое его сообщников — Александр Й. (38 лет) и Алекс Д. (44 года) — получили соответственно полгода и год условно. Следствие считает, что оба помогали Дитеру С. в его действиях и также работали в интересах российских спецслужб.

ФСБ предложила передать ей контроль за регистрацией шпионских средств
Политика
Главное здание ФСБ в Москве

Обвиняемые отрицали все обвинения, утверждая, что их разговоры о шпионаже были «шутками». Однако прокуратура заявила о доказанных связях Дитера С. с российскими спецслужбами.

В апреле 2024 года Федеральная прокуратура Германии объявила о задержании двух мужчин по подозрению в шпионаже в пользу России. В сообщении прокуратуры они названы «гражданами Германии и России», одним из задержанных был Дитер С. Участие третьего мужчины было установлено позже через анализ чатов, уточнила Bild.

МИД Германии вызвал российского посла и выразил протест «в связи с задержанием в Байройте (Бавария) двух граждан Германии, которые якобы также имеют российское гражданство», сообщило тогда российское посольство.

Как сообщила The Guardian, следствие установило, что мужчины использовали кодовые обозначения для военной техники и собирали секретную информацию о нефтеперерабатывающем заводе в Баварии, а также о военном учебном полигоне США возле города Графенвер. Кроме того, как отмечало следствие, мужчины обсуждали планы совершения взрывов в зданиях и на объектах инфраструктуры, связанных с поддержкой Украины. Дитер С. с 2014 по 2016 год был участником одного из боевых подразделений в ДНР.

В российском посольстве заявили, что «никаких доказательств, подтверждающих упомянутые планы задержанных или их возможные связи с представителями российских организаций, представлено не было». Кроме того, действия немецких властей дипломаты назвали провокацией.

