Суд в Германии приговорил трех мужчин за шпионаж в пользу России
Высший земельный суд Мюнхена приговорил трех мужчин к различным срокам за шпионаж в пользу России, сообщает Bild. Главарь группы получил шесть лет колонии, в том числе за планирование диверсий и за участие в боевых действиях на востоке Украины в составе «вооруженной пророссийской группы»
Главный обвиняемый — 41-летний немецко-российский гражданин Дитер С. Суд установил, что он планировал диверсию в Германии — сход поезда с рельсов.
Двое его сообщников — Александр Й. (38 лет) и Алекс Д. (44 года) — получили соответственно полгода и год условно. Следствие считает, что оба помогали Дитеру С. в его действиях и также работали в интересах российских спецслужб.
Обвиняемые отрицали все обвинения, утверждая, что их разговоры о шпионаже были «шутками». Однако прокуратура заявила о доказанных связях Дитера С. с российскими спецслужбами.
В апреле 2024 года Федеральная прокуратура Германии объявила о задержании двух мужчин по подозрению в шпионаже в пользу России. В сообщении прокуратуры они названы «гражданами Германии и России», одним из задержанных был Дитер С. Участие третьего мужчины было установлено позже через анализ чатов, уточнила Bild.
МИД Германии вызвал российского посла и выразил протест «в связи с задержанием в Байройте (Бавария) двух граждан Германии, которые якобы также имеют российское гражданство», сообщило тогда российское посольство.
Как сообщила The Guardian, следствие установило, что мужчины использовали кодовые обозначения для военной техники и собирали секретную информацию о нефтеперерабатывающем заводе в Баварии, а также о военном учебном полигоне США возле города Графенвер. Кроме того, как отмечало следствие, мужчины обсуждали планы совершения взрывов в зданиях и на объектах инфраструктуры, связанных с поддержкой Украины. Дитер С. с 2014 по 2016 год был участником одного из боевых подразделений в ДНР.
В российском посольстве заявили, что «никаких доказательств, подтверждающих упомянутые планы задержанных или их возможные связи с представителями российских организаций, представлено не было». Кроме того, действия немецких властей дипломаты назвали провокацией.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России
Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия
Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»
Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра
Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту