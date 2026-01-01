На территории НПЗ в Краснодарском крае возник пожар после падения дрона

Обломки дрона упали на территорию Ильского НПЗ, возникший пожар на площади 25 кв.м. потушили к утру, никто не пострадал. Ночью над Краснодарским краем сбили 25 беспилотников, сообщали в Минобороны

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

На территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае в ночь 1 января упали обломки дрона, возник пожар на площади 25 кв. м, который к утру потушили, сообщает кубанский оперштаб в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет», — уточняют в оперштабе.

В ночь на 1 января ПВО сбила над регионами России 168 украинских дронов, в том числе 25 над Краснодарским краем, сообщали в Минобороны.

Оперштаб сообщал, что ночью при попытке беспилотников атаковать гражданские объекты получили повреждения два частных дома в станице Северской. «Обломками посекло крыши, выбило окна. Пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

В Херсонской области украинские дроны ночью ударили по кафе и гостинице в Хорлах на побережье Черного моря, погибли 24 человека, в том числе ребенок, более 50 пострадали, сообщал губернатор Владимир Сальдо. По его словам, в атаке участвовали три беспилотника, один из них «был с зажигательной смесью». Возник серьезный пожар, его потушили к утру.