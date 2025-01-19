Маск вслед за лидером АдГ призвал «сделать Европу снова великой»
Американский бизнесмен Илон Маск призвал «сделать Европу снова великой».
«От MAGA к MEGA: Сделаем Европу снова великой!» — написал он в соцсети Х.
В США существует лозунг «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again; MAGA), наиболее часто он используется избранным президентом Дональдом Трампом, сторонником которого является Маск.
Сообщение Маска было опубликовано после того, как такой же пост несколькими днями ранее сделала сопредседатель крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, которая является одним из кандидатов на пост канцлера ФРГ. Словами «Сделаем Европу снова великой» она ответила на публикацию в Х, в которой проводились параллели между программой ее партии и политикой Трампа и Маска. Как пишет RT, позднее Вайдель удалила пост с лозунгом.
Досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля. АдГ выдвинула Вайдель в качестве кандидата на должность канцлера в начале декабря, ее кандидатуру формально утвердят в конце января. Это первое участие партии в выборах канцлера.
«Альтернатива для Германии» представила свой проект предвыборной программы, в котором выступила за выход из Европейского союза (ЕС) и еврозоны, жесткую миграционную политику, сближение с Россией, ограничение права на аборт и укрепление традиционной модели семьи.
9 января Маск взял онлайн-интервью у Вайдель, на котором они обсуждали такие вопросы, как ядерная энергетика, миграция и внутренняя безопасность Германии. Маск в очередной раз призвал немцев голосовать за АдГ. Ранее он говорил, что только эта партия «спасет Германию».
Читайте РБК в Telegram.
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов