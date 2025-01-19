Маск вслед за лидером АдГ призвал «сделать Европу снова великой»

Американский бизнесмен Илон Маск призвал «сделать Европу снова великой».

«От MAGA к MEGA: Сделаем Европу снова великой!» — написал он в соцсети Х.

В США существует лозунг «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again; MAGA), наиболее часто он используется избранным президентом Дональдом Трампом, сторонником которого является Маск.

Сообщение Маска было опубликовано после того, как такой же пост несколькими днями ранее сделала сопредседатель крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, которая является одним из кандидатов на пост канцлера ФРГ. Словами «Сделаем Европу снова великой» она ответила на публикацию в Х, в которой проводились параллели между программой ее партии и политикой Трампа и Маска. Как пишет RT, позднее Вайдель удалила пост с лозунгом.

Досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля. АдГ выдвинула Вайдель в качестве кандидата на должность канцлера в начале декабря, ее кандидатуру формально утвердят в конце января. Это первое участие партии в выборах канцлера.

«Альтернатива для Германии» представила свой проект предвыборной программы, в котором выступила за выход из Европейского союза (ЕС) и еврозоны, жесткую миграционную политику, сближение с Россией, ограничение права на аборт и укрепление традиционной модели семьи.

9 января Маск взял онлайн-интервью у Вайдель, на котором они обсуждали такие вопросы, как ядерная энергетика, миграция и внутренняя безопасность Германии. Маск в очередной раз призвал немцев голосовать за АдГ. Ранее он говорил, что только эта партия «спасет Германию».