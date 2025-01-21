Залужный раскрыл, о чем не хотели слышать Киев и США при наступлении ВСУ

Украинское руководство и партнеры Киева не соглашались с планом Генштаба вести наступление по трем направлениям и подталкивали военных сконцентрировать силы на одном. Переломить ситуацию помогло интервью WP, рассказал Залужный

Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Украинское руководство и партнеры Киева в Вашингтоне в 2023 году, когда Украина предприняла попытку контрнаступления, не хотели слушать доводы Генерального штаба о том, что вести боевые действия целесообразно по трем направлениям. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины в своей книге «Моя война», выдержки из которой приводит «Украинская правда».

Наступательная операция по трем основным направлениям, которую спланировал украинский Генеральный штаб, едва не вызвала глубокий кризис в отношениях Киева с партнерами, пишет Залужный. По его словам, обеспечение армии на тот момент оценивалось на уровне 50–60%, а инженерными средствами — на 10–15%.

«Настойчивое подталкивание нас вперед и концентрация усилий на одном направлении — это гибель воинов, потеря техники и невыполнение оперативной задачи. Следовало, что бы ни стоило, унять пыл наших партнеров и убедить собственное руководство в правильности наших действий», — пишет бывший главнокомандующий.

Однако парадокс заключался в том, что представителей Генштаба в личных беседах не хотели слушать ни бывший председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, ни украинское руководство, отмечает Залужный.

В итоге под угрозой оказалось проведение операции на юге, поскольку часть представителей украинского Минобороны подталкивала президента Владимира Зеленского к переброске боеспособных частей на восток, пишет бывший главком. Быстрых побед, по его словам, хотел и сам президент.

Разрешить ситуацию помог случай, рассказывает Залужный: он напомнил об интервью, которое дал газете The Washington Post в июне 2023 года. Тогда к журналистам редакции попали данные, на основе которых можно было сделать выводы о качественном и количественном составе украинской группировки, и издание собиралось их опубликовать. В итоге была достигнута договоренность, что материал с публикации снимут, а Залужный даст газете интервью. «Интервью, которое успокоило пыл одних и вернуло на землю других», — резюмировал он.

Залужный стал главкомом ВСУ в 2021 году. Осенью 2023-го украинские и западные СМИ начали сообщать о конфликте между ним и Зеленским после интервью The Economist, где Залужный среди прочего заявил, что бои на Украине зашли в тупик. Президент публично с ним не согласился. Главком был уволен 8 февраля 2024 года. Сейчас он занимает должность посла Украины в Великобритании.

Контрнаступление, предпринятое Украиной летом 2023 года, провалилось, говорил российский президент Владимир Путин. В Киеве также признали, что оно не достигло результатов. Новый главком ВСУ Александр Сырский в ноябре 2024 года заявил, что Киев планирует новое контрнаступление. Глава российского Минобороны Андрей Белоусов говорил, что силы России «перемололи» лучшие части украинской армии и сорвали Киеву всю кампанию 2025 года.