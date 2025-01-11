 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Байден выразил надежду на продолжение поддержки Украины при Трампе

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине

Американский президент Джо Байден надеется, что, когда Дональд Трамп станет главой государства, конгресс США не допустит прекращения военной помощи Украине. Об этом Байден заявил во время своего выступления в пятницу, 10 января, трансляцию вел телеканал CNBC.

«Я надеюсь и ожидаю, что демократы и республиканцы в конгрессе, которые считают, что мы должны продолжать поддерживать Украину, выскажут свое мнение и не согласятся с [новым] президентом, если Трамп решит прекратить финансирование Украины», — сказал Байден.

Байден провел телефонные переговоры с Зеленским
Политика

Ранее Байден провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили поставку оружия на Украину и антироссийские санкции. Байден заверил, что США продолжат свою военную поддержку.

При этом избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, неоднократно высказывался против военной помощи Украине и обещал закончить конфликт «за сутки». Зеленский называл безумием прекращение поддержки со стороны Запада.

Россия считает, что военная помощь Украине только затягивает военный конфликт, и осуждает поставки вооружений.

Читайте РБК в Telegram.

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Новый выброс нефтепродуктов в Черном море. Видео

Сторонников продажи Гренландии США подкупили едой

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Сбербанк стал самой дорогой компанией России

Пожары в Калифорнии со спутника. Фото до и после

Социальные расходы бюджета в 2025 году окажутся выше планировавшихся

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Джо Байден Дональд Трамп военная помощь Украина
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Белый дом анонсировал прощальное обращение Байдена к американцам
Политика
Байден провел телефонные переговоры с Зеленским
Политика
Зеленский предостерег Запад от «безумия сейчас все бросить»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска приостановили полетыПолитика, 08:04
Минтранс обязал размещать детей вместе с родителями в самолетах бесплатноОбщество, 08:00
Байден выразил надежду на продолжение поддержки Украины при ТрампеПолитика, 07:58
Минобороны отчиталось об уничтожении 85 дронов над Россией за ночьПолитика, 07:53
Сбербанк оценил сумму похищенных мошенниками у россиян в 2024 году денегОбщество, 07:49
Гладков рассказал о последствиях атаки беспилотниковПолитика, 07:10
Белый дом анонсировал прощальное обращение Байдена к американцамПолитика, 06:58
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Bloomberg узнал о расколе среди спецслужб США по «гаванскому синдрому»Политика, 06:45
ТАСС узнал о пуске ядерного реактора на крейсере «Адмирал Нахимов»Общество, 06:39
Над Воронежем и областью средства ПВО уничтожили более 15 беспилотниковПолитика, 06:11
США назвали количество оружия, переданного Украине за последние месяцыПолитика, 05:56
В Госдуме напомнили об индексации социальных пенсий в апрелеОбщество, 05:52
Байден оценил шансы Харрис вновь баллотироваться в президенты СШАПолитика, 05:29
Суд запретил британцу искать на свалке диск с биткоинами на $730 млнОбщество, 05:22