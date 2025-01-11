Байден выразил надежду на продолжение поддержки Украины при Трампе

Американский президент Джо Байден надеется, что, когда Дональд Трамп станет главой государства, конгресс США не допустит прекращения военной помощи Украине. Об этом Байден заявил во время своего выступления в пятницу, 10 января, трансляцию вел телеканал CNBC.

«Я надеюсь и ожидаю, что демократы и республиканцы в конгрессе, которые считают, что мы должны продолжать поддерживать Украину, выскажут свое мнение и не согласятся с [новым] президентом, если Трамп решит прекратить финансирование Украины», — сказал Байден.

Ранее Байден провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили поставку оружия на Украину и антироссийские санкции. Байден заверил, что США продолжат свою военную поддержку.

При этом избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, неоднократно высказывался против военной помощи Украине и обещал закончить конфликт «за сутки». Зеленский называл безумием прекращение поддержки со стороны Запада.

Россия считает, что военная помощь Украине только затягивает военный конфликт, и осуждает поставки вооружений.