WP и AP перечислили, в чем Трамп соврал во время инаугурации

В чем соврал Трамп во время инаугурации

Американские СМИ назвали около двух десятков заявлений Трампа с инаугурационных мероприятий, которые вызывают сомнения в их достоверности — например, о мигрантах и помиловании Байденом убийц

Дональд Трамп (Фото: Ron Sachs / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, в инаугурационной речи и высказываниях в ходе других связанных мероприятий привел несколько фактов, не соответствующих действительности, обратили внимание The Washington post (WP) и Associated Press (AP).

Трамп заявил о помиловании его предшественником Джо Байденом «33 убийц, абсолютных убийц, худших убийц».

AP отмечает, что экс-президент в конце декабря заменил смертную казнь 37 из 40 приговоренных к ней на пожизненное заключение, что не снимает с них ответственности.

AP отмечает, что экс-президент в конце декабря заменил смертную казнь 37 из 40 приговоренных к ней на пожизненное заключение, что не снимает с них ответственности. Трамп вновь заявил, что выборы 2020 года, в ходе которых он проиграл, были «полностью сфальсифицированы». AP указывает, что в ходе проверки, в том числе под руководством назначенного республиканцем генерального прокурора, фальсификаций выявлено не было.

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Трамп обвинил правительство США в неспособности защитить американских граждан и предоставлении «убежища и защиты опасным преступникам, многие из которых находились в тюрьмах и психиатрических лечебницах и незаконно въехали в нашу страну со всего мира». WP пишет, что подтверждений об освобождении другими странами заключенных или отправке в США психических больных нет.

Трамп назвал инфляцию в США рекордной. AP приводит данные, согласно которым в декабре она составила 2,9%, пиковым значением было 9,1% в июне 2022-го, до этого наблюдался рост с минимума в 0,1%. Но это не был исторический максимум — например, в 1980-м инфляция была более 14%.

«За последние восемь лет я подвергался испытаниям и вызовам больше, чем любой другой президент за всю нашу 250-летнюю историю», — сказал Трамп, что WP называет спорным утверждением. Газета напомнила, что первому президенту Джорджу Вашингтону пришлось создавать прочную основу для новой страны, 16-му, Аврааму Линкольну, управлять США в условиях Гражданской войны, 32-му, Франклину Рузвельту, довелось руководить государством в Великую депрессию и Вторую мировую войну. На последний год президентства Трампа пришлась пандемия коронавируса.

Трамп стал 47-м президентом США. В своей речи на инаугурации он заявил, что с его приходом к власти «упадок Америки закончится», а 20 января 2025 года станет «днем освобождения» Соединенных Штатов. Он напомнил о покушении, которое пережил в июле 2024 года, указав, что после этого он понял: «моя жизнь была сохранена не просто так. Бог уберег меня, чтобы я сделал Америку снова великой», — сказал он.