 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

В чем соврал Трамп во время инаугурации

WP и AP перечислили, в чем Трамп соврал во время инаугурации
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Американские СМИ назвали около двух десятков заявлений Трампа с инаугурационных мероприятий, которые вызывают сомнения в их достоверности — например, о мигрантах и помиловании Байденом убийц
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Ron Sachs / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, в инаугурационной речи и высказываниях в ходе других связанных мероприятий привел несколько фактов, не соответствующих действительности, обратили внимание The Washington post (WP) и Associated Press (AP).

  • Трамп заявил о помиловании его предшественником Джо Байденом «33 убийц, абсолютных убийц, худших убийц».
    AP отмечает, что экс-президент в конце декабря заменил смертную казнь 37 из 40 приговоренных к ней на пожизненное заключение, что не снимает с них ответственности.
  • Трамп вновь заявил, что выборы 2020 года, в ходе которых он проиграл, были «полностью сфальсифицированы». AP указывает, что в ходе проверки, в том числе под руководством назначенного республиканцем генерального прокурора, фальсификаций выявлено не было.

В чем соврал Трамп во время инаугурации
Video

  • Трамп обвинил правительство США в неспособности защитить американских граждан и предоставлении «убежища и защиты опасным преступникам, многие из которых находились в тюрьмах и психиатрических лечебницах и незаконно въехали в нашу страну со всего мира». WP пишет, что подтверждений об освобождении другими странами заключенных или отправке в США психических больных нет.

Караван мигрантов направился по Мексике к закрытой границе США
Политика
Фото:Raquel Cunha / Reuters

  • Трамп назвал инфляцию в США рекордной. AP приводит данные, согласно которым в декабре она составила 2,9%, пиковым значением было 9,1% в июне 2022-го, до этого наблюдался рост с минимума в 0,1%. Но это не был исторический максимум — например, в 1980-м инфляция была более 14%.
  • «За последние восемь лет я подвергался испытаниям и вызовам больше, чем любой другой президент за всю нашу 250-летнюю историю», — сказал Трамп, что WP называет спорным утверждением. Газета напомнила, что первому президенту Джорджу Вашингтону пришлось создавать прочную основу для новой страны, 16-му, Аврааму Линкольну, управлять США в условиях Гражданской войны, 32-му, Франклину Рузвельту, довелось руководить государством в Великую депрессию и Вторую мировую войну. На последний год президентства Трампа пришлась пандемия коронавируса.

Какие указы Трамп подписал в первый день в Белом доме
Политика
Дональд Трамп

Трамп стал 47-м президентом США. В своей речи на инаугурации он заявил, что с его приходом к власти «упадок Америки закончится», а 20 января 2025 года станет «днем освобождения» Соединенных Штатов. Он напомнил о покушении, которое пережил в июле 2024 года, указав, что после этого он понял: «моя жизнь была сохранена не просто так. Бог уберег меня, чтобы я сделал Америку снова великой», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Следите за инаугурацией Трампа в Telegram

В машине Гоши Куценко нашли тело женщины

Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код

Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

Как возвращение Трампа повлияет на транснациональные компании в России

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Минфин отреагировал на предложение продавать алкоголь навынос в ресторанах

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Названы районы-лидеры Москвы по росту цен на жилье

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп США инаугурация
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп подписал указ о приостановке помощи США на развитие другим странам
Политика
Трамп не исключил использование армии США против банд в Мексике
Политика
Трамп разом отменил 78 указов и меморандумов Байдена
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 105,05 (+0,18) Инвестиции, 20 янв, 19:07 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 101,96 (-0,46) Инвестиции, 20 янв, 19:07
Башмет заявил о готовности воевать с оружием в зоне спецоперацииОбщество, 10:26
«Ведомости» узнали о разработке процедуры изъятия иностранного имуществаБизнес, 10:24
Ефимов сообщил о выделении более 20 га в ЗАО на масштабные инвестпроектыГород, 10:15
Baikal Communications Group выпустила вторую книгу о GR и лоббизмеРБК Компании, 10:15
Минобороны отчиталось об ударе Ка-52М по технике ВСУ в Курской областиПолитика, 10:13
Семь проблем, с которыми столкнутся HR-директора в 2025 годуPro, 10:12
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:10
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 10:02
«Авито» назвал популярные форматы жилья для аренды на Новый годНедвижимость, 09:57
Чешский разработчик ПО для криминалистов стал нежелательным в РоссииПолитика, 09:57
ИИ на колесах: как заработать на грядущем буме автономного транспортаPro, 09:44
Трамп пообещал уволить более тысячи назначенцев БайденаПолитика, 09:42
У осужденного экс-замдиректора ФСИН обнаружили долги на ₽376 млнОбщество, 09:39
Глава НОК Украины раскритиковал гимнаста за смену гражданстваСпорт, 09:35