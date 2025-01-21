Караван мигрантов направился по Мексике к закрытой границе США

Новый караван мигрантов из Мексики отправился в США, несмотря на ожидаемую жесткую миграционную политику президента США Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на иммиграционные власти.

По данным телеканала, караван, который состоит примерно из 3 тыс. человек — граждан Венесуэлы, Колумбии, Эквадора, Кубы и других стран, — начал свое путешествие из города Тапачулу на юге Мексики в ночь на 20 января.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января. На предвыборных митингах он обещал начать «крупнейшую в американской истории операцию по депортации» миллионов нелегальных мигрантов, а также «запечатать» государственную границу США, возобновив запрет на въезд в страну граждан из определенных стран и приостановив прием беженцев.

Кроме того, Трамп пообещал возобновить программу «Оставайся в Мексике», в рамках которой просители убежища должны были ожидать решения американских властей по своему делу в соседнем государстве.

Полицейские и силовики начали перекрывать границу США и Мексики почти сразу после инаугурации Трампа. Во время мероприятия новый президент США заявил, что объявит чрезвычайное положение на границе двух стран и использует военных для сдерживания нелегальных мигрантов.

Уже 20 января новая администрация США закрыла приложение CBP One, которое позволяло мигрантам легально въезжать в США, — основного пути для желающих переехать в Америку. CNN пишет, что из-за этого команде Трампа уже грозит судебная тяжба. Ходатайство по делу об ограничениях на предоставление убежища подал Американский союз гражданских свобод.