На воронежской нефтебазе в Лисках снова возник пожар из-за дрона
В Лискинском районе дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили, уничтожили и подавили несколько дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание», — сообщил он.
По словам главы региона, пострадавших нет. Пожарные на месте продолжат тушение пожара, «как только это будет безопасно».
Предыдущий раз нефтебазу в Лисках атаковали дроны 15 января. Тогда на территории нефтебазы началось возгорание, говорил Гусев.
17 января пожар на нефтебазе продолжали тушить, тогда он охватывал площадь 2,6 тыс. кв. м. По состоянию на утро 20 января пожар все еще тушили. Гусев указывал, что на «отдельных участках» его ликвидировали. «На других благодаря пенным атакам интенсивность горения снизилась», — сообщал он.
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