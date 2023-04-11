Politico узнало об идее республиканцев «бомбить Мексику» из-за картелей

Призывы ввести в Мексику военных для борьбы с наркокартелями звучат чаще, но не все республиканцы их поддерживают. Демократы исключают эту возможность. В Пентагоне подчеркивают, что без согласия мексиканских властей это невозможно

Среди высокопоставленных членов Республиканской партии США растет популярность идеи о военном ответе на идущий со стороны Мексики наркотрафик, пишет Politico в статье «Республиканская партия проводит новую внешнюю политику: бомбить Мексику, чтобы остановить фентанил».

Газета напоминает, что бывший президент Дональд Трамп в последние недели в своих выступлениях говорил о возможной отправке спецназа или переходу к кибервойне против лидеров картелей, если его переизберут на эту должность в 2024 году. Как говорили источники The Rolling Stone, политик поинтересовался у советников насчет возможности односторонних ударов или размещении войск в соседнем государстве.

Конгрессмены-республиканцы Дэн Креншоу и Майк Вальц предложили законопроект, который требовал разрешение на использование военной силы, чтобы «перевести нас в войну с картелями». Вальц в комментарии Politico подчеркнул, что США следовало бы относиться к этим организациям «больше как к ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. — РБК), чем как к мафии».

Сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что готов одобрить введение американских войск в Мексику для борьбы с наркокартелями даже без разрешения соседнего государства, а группа конгрессменов от обеих палат предложила признать некоторые картели в качестве террористических организаций.

Такой подход поддерживают не все республиканцы. Например, экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, который подумывает об участии в выборах, заявил, что односторонние военные действия «не решат проблему». Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл Маккол изучает предложение о разрешении на применение военной силы (AUMF), но обеспокоен будущим отношений США и Мексики.

Демократы отвергают предложение некоторых республиканцев. Президент Джо Байден исключает начало военных действий в Мексике или признание наркокартелей террористическими организациями, пишет газета со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности Эдриенна Уотсона. В Белом доме напоминают, что в декабре 2021 года президент учредил совет по борьбе с транснациональной преступностью и ввел санкции против иностранных лиц, вовлеченных в глобальную наркоторговлю. Сейчас, по словам Уотсона, администрация работает над тем, чтобы включить фентанил в список веществ, оборот которых запрещен законом.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в марте заявил Defence One, что борьба с торговлей наркотиками — это задача правоохранительных органов, а не военных, и США не должны вводить войска в Мексику без согласия властей этой страны. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступает против любого военного вмешательства Соединенных Штатов. «Помимо того, что это безответственно, это еще и оскорбляет народ страны», — говорил он в марте.

По данным Национального института по вопросам злоупотребления наркотиками, в 2021 году от передозировки синтетическими опиоидами, а именно фентанилом, умерли почти 71 тыс. американцев. Управление по борьбе с наркотиками США заявило, что в 2022 году в США было изъято 379 млн потенциально смертельных доз фентанила; по данным ведомства, большая часть партий вещества попадает в страну из Мексики.