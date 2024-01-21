США предложили новую сделку, противоречащую условиям Израиля и ХАМАС

Посредники разработали 90-дневный план с освобождением заложников, заключенных и выводом войск из сектора Газа. Израиль и ХАМАС прежде выдвигали противоречащие этому плану условия

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

США, Египет и Катар подталкивают Израиль и палестинскую группировку ХАМАС к поэтапному дипломатическому процессу, предусматривающего освобождение заложников, выводу израильских войск и прекращению войны в Газе. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Посредники предложили 90-дневный план, согласно которому:

Сперва бои будут приостановлены на неопределенный срок, чтобы ХАМАС освободил всех заложников-гражданских, а Израиль отпустил сотни заключенных и вывел войска из городов сектора Газа, предоставив вместе с тем свободу передвижения по эксклаву и прекратив наблюдение с помощью БПЛА, а также удвоив объем гумпомощи.

Второй этап начнется с освобождения ХАМАС израильских женщин-солдат и передачи тел погибших заложников, Израиль в то же время освободит еще больше палестинских заключенных.

На третьем этапе боевики вернут израильских солдат и мужчин боеспособного возраста, которых группировка считает солдатами. Израильская сторона тем временем выведет войска за пределы нынешних границ всего сектора Газа, а не только городов.

Последнее соглашение Израиля и ХАМАС о прекращении огня перестало действовать в конце ноября, последующий диалог зашел в тупик, но сейчас обе стороны готовы к продолжению дискуссий, рассказали собеседники издания. Обсуждение путей урегулирования продолжится в Каире в ближайшие дни.

Предложенные шаги противоречат позициям Израиля и ХАМАС, пока ни одна из сторон не согласилась с этими условиями. Израиль во время ноябрьского перемирия неохотно обсуждал планы постоянного прекращения огня и настаивал на освобождении большего числа заложников, тогда как боевики готовы обменивать заложников только на длительное прекращение огня и возвращения тысяч заключенных в Израиле.

Теперь ХАМАС хочет более длительного перемирия (в прошлый раз оно продлилось неделю) и лучших условий, рассказали источники WSJ. Представители группировки сообщили, что прошлые условия были неудовлетворительны: в Газу поступило меньше помощи, чем было обещано, а многие из освобожденных заключенных позже были снова арестованы.

Как оценили египетские чиновники, Израиль публично занимает бескомпромиссную позицию, но внутри правительства есть разногласия, некоторые члены кабинета призывают сделать освобождение заложников приоритетным.

Член военного кабинета без права голоса генерал Гади Айзенкот подчеркивал: «Невозможно вернуть заложников живыми в ближайшем будущем без соглашения». Другие его коллеги не согласны с этим, настаивая, что лишь продолжение военного давления на группировку заставить ее вернуть заложников.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху описывал ранее несколько условий завершения войны: уничтожение ХАМАС, контроль над границей сектора с Египтом, демилитаризацию сектора Газа и «дерадикализация» палестинского общества. «Школы должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, а имамы должны перестать проповедовать убийства евреев», — пояснял он.