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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль передаст в Норвегию замороженные средства Палестины

Израиль передаст Норвегии замороженные средства Палестины на хранение
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Норвегия будет хранить налоги, которые Израиль собрал от имени Палестины. Тель-Авив отказался передать все средства, автономия отказалась принимать только часть денег. Решение позволит ослабить давление США на Израиль
Иерусалим, Израиль
Иерусалим, Израиль (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Израиль передаст на хранение в Норвегию замороженные средства, предназначенные для Палестинской автономии. Осло сможет передать их палестинцам только с одобрения Тель-Авива. Такое решение приняло правительство Израиля, передает The Times of Israel.

Речь идет о налоговых сборах, которые израильская сторона ежемесячно собирает от имени Палестинской автономии (ПА). Это происходит в соответствии с Парижским протоколом — экономическим приложением к Соглашениям в Осло.

Автономия осуществляет ограниченное управление на Западном берегу реки Иордан, но не управляет сектором Газа. При этом ПА платит зарплату около тысячи госслужащим в секторе Газа, автономия также помогает покрывать расходы в социальном секторе, за электричество, медицину, образование и безопасность.

В ноябре Израиль решил удержать часть средств (около 30%), которые предназначались для расходов ПА в секторе Газа. ПА отказалась соглашаться на получение части средств, требуя отдать весь объем средств.

Норвегия тогда призвала Израиль передать все собранные средства, поскольку ослабление ПА только «сыграет на руку экстремистским силам на палестинской стороне».

Решение отправить средства в Норвегию призвано убедить руководство Палестинской автономии согласиться на получение только части собранных средств, пояснил источник Haaretz в израильском правительстве.

Кроме того, возложение ответственности на третью сторону ослабит давление на Израиль со стороны США, которые поддерживают претензии палестинской стороны, утверждает источник издания. По его словам, так «Израиль добьется международной легитимности своей позиции, согласно которой деньги не должны переводиться в районы, контролируемые ХАМАС».

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал, что речь идет о доходах Палестинской автономии, которая должна распоряжаться ими, чтобы платить за работу своим сотрудникам, играющих важную роль в сохранении мира. «Безопасность и стабильность на Западном Берегу — то, что глубоко отвечает интересам Израиля. Поэтому мы считаем, что эти доходы должны быть переданы им», — пояснил он.

Ограничения Израиля против Палестинской администрации «быстро приведут к ее краху», предупреждал палестинский премьер Мохаммад Штайе. Он уточнял, что Израиль собирает каждый месяц примерно 900 млн шекелей (около $256 млн), но автономия тратит около 1,3 млрд шекелей ($370 млн), из-за чего складывается ежемесячный дефицит на $400 млн.

«Пока Палестинская администрация поощряет террор и является врагом, я не заинтересован в ее дальнейшем существовании», — ответил на палестинские претензии глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич. По его словам, семьям убитых палестинскими боевиками в Израиле «нет утешения, но есть справедливость».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль Норвегия Палестина
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