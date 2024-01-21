СБУ объявила в розыск экс-лидера запрещенной Компартии Украины

Петра Симоненко обвиняют в призывах к захвату власти и поддержке российской военной операции. По версии СБУ, в 2022 году он «расквартировал в своем доме» под Киевом российских спецназовцев, а затем уехал в Россию через Белоруссию

Петр Симоненко (Фото: Евгений Котенко / РИА Новости)

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего лидера Коммунистической партии страны Петра Симоненко.

Согласно базе розыска украинского МВД, Симоненко исчез 19 августа 2023 года. Незадолго до этого его обвинили в публичных призывах к насильственному захвату власти (ч. 3 ст. 109) и оправдании российской военной операции (ч. 3 ст. 436−2). По первой статье грозит до пяти лет лишения свободы, по второй — до восьми с конфискацией имущества или без таковой.

По версии украинской стороны, после начала военных действий Симоненко лично встречал и «расквартировывал в собственном доме» российских спецназовцев в Киевской области, а позже переехал в Россию через территорию Белоруссии.

В СБУ заявляли также, что в России Симоненко назначили заместителем председателя Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации. Депутат Госдумы депутат Госдумы Александр Ющенко в разговоре с РБК уточнил, что Симоненко занимает должность с тем же названием в Союзе коммунистических партий — КПСС, организации, «в которую входят все компартии бывшего Советского Союза».

В октябре 2014 года по результатам внеочередных выборов в Верховную раду КПУ не прошла в парламент, набрав 3,86%. В декабре 2015 года Окружной административный суд Киева прекратил деятельность Компартии, но из-за апелляции коммунистов решение не вступило в законную силу. В мае 2022-го апелляционный суд завершил рассмотрение жалобы и отказал в ее удовлетворении, таким образом, деятельность партии была окончательно запрещена.