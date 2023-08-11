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На экс-лидера Компартии Украины завели уголовные дела за поддержку России

Экс-главу Компартии Украины обвинили в призывах к захвату власти и поддержке России
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Военная операция на Украине
Петр Симоненко
Петр Симоненко (Фото: imago stock&people / Global Look Press)

Против бывшего лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко завели уголовные дела по статьям о публичных призывах к захвату власти и оправдании военной операции России, сообщила Служба безопасности Украины.

Следствие считает, что Симоненко после начала военной спецоперации России на Украине лично встречал и «расквартировывал в собственном доме» российских спецназовцев в Киевской области, а позже переехал в Россию через территорию Белоруссии.

В спецслужбе добавили, что в России его назначили заместителем председателя Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации. На сайте КПРФ Симоненко не указан в числе руководителей партии, а в июне 2023 года в письме российским коммунистам он подписался как «первый секретарь ЦК Компартии Украины».

В СБУ также заявили, что после переезда Симоненко начал публично поддерживать Россию, «выступая в том числе на мероприятиях коммунистов на Кубе и в Белоруссии».

Деятельность Компартии на Украине запрещена.

Накануне на Украине осудили четырех соратников экс-главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по делу о госперевороте. Суд признал их виновными по статье о насильственном захвате государственной власти.

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По данным следствия, злоумышленники планировали «синхронизировать» «насильственный захват власти» с началом военной операции России на Украине.

Теги
СБУ Военная операция на Украине поддержка обвинения
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