В Госдуме нашли неточность в обвинении СБУ лидера украинских коммунистов

Петр Симоненко (Фото: Вадим Чуприна / Wikimedia Commons)

Экс-лидер компартии Украины Петр Симоненко не является первым заместителем председателя Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, а занимает должность с тем же названием в Союзе коммунистических партий — КПСС, заявил РБК депутат Госдумы Александр Ющенко.

Ранее СБУ сообщила, что возбудила уголовное против Симоненко. В материале говорилось, что после отъезда с Украины Симоненко назначили заместителем председателя Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации.

«Что касается заявления СБУ, то они вообще не в материале, как говорится, читайте матчасть. Симоненко давно уже является первым заместителем председателя Союза коммунистических партий — КПСС. Это организация, в которую входят все компартии бывшего Советского Союза», — рассказал Ющенко.

Депутат подчеркнул, что Симоненко является активным участником коммунистического движения — часто бывает на мероприятиях СКП-КПСС.

Сам Симоненко в июне 2023 года в письме к российским коммунистам подписался как «первый секретарь ЦК Компартии Украины».

Деятельность всех компартий на Украине запрещена с мая 2015 года. Власти заявили тогда, что КПУ не соответствует требованиям закона о декоммунизации страны.

Против Симоненко завели уголовные дела по статьям о публичных призывах к захвату власти и оправдании военной операции России.

В СБУ заявили, что экс-лидер Компартии после начала спецоперации на Украине сотрудничал с российским спецназом, переехал в Россию через Белоруссию, после чего начал публично поддерживать действия России.