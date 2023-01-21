Президент Болгарии призвал не поставлять Киеву оружие и вспомнил «1984»

Попытки завершить конфликт путем поставок Киеву оружия Румен Радев сравнил с идеологической обработкой «война это мир» из романа Оруэлла. Украину поддерживают богатые страны Европы, а у остальных есть и другие заботы, считает он

Румен Радев (Фото: Gehad Hamdy / dpa / Global Look Press)

Поставки Украине западного вооружения грозят глобальным конфликтом, заявил президент Болгарии Румен Радев Darik Radio. Пресс-служба болгарского лидера опубликовало полный текст интервью.

«Я продолжаю отстаивать свою позицию, что Болгария не должна посылать оружие в этот конфликт», — сказал Радев. По его словам, любой, кто отстаивает противоположное мнение, плохо знаком с политическими и историческими корнями конфликта на Украине.

Радев добавил, что в то время, как более богатые, чем Болгария, страны Европы могут позволить себе посылать Украине оружие и вести «войну на экономическое и социальное истощение», большая часть болгар находятся за чертой хорошей жизни. «Моя обязанность как президента — думать и быть солидарным с этими людьми», — заявил болгарский лидер.

Радев отметил, что призыв «достичь мира через войну» напоминает ему антиутопию «1984» Джорджа Оруэлла, в которой население подвергалось идеологической обработке лозунгом «война это мир». Он указал, что сражения на Украине становятся все более ожесточенными, и спросил: «Если в какой-то момент начнется нехватка людей, что мы будем делать?»

В начале военной операции Болгария обеспечивала около трети потребностей Вооруженных сил Украины, заявил бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил газете, что София неофициально помогала Киеву и поблагодарил Петкова за «использование политических навыков для поиска решения». Летом 2022 года ему был объявлен вотум недоверия, вследствие чего он ушел в отставку.

Радев и раньше выступал против военной помощи Украине. При этом в декабре 2022 года болгарский парламент ратифицировал соглашение о передаче Киеву оружия, техники и боеприпасов, а к концу месяца Минобороны страны начало поставлять их. Радев назвал парламентариев «разжигателями войны».