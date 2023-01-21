Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 74,34 (-0,06) Инвестиции, 00:00
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 68,67 (-0,18) Инвестиции, 00:00
В Киеве пообещали «резонансные выводы» после проверки военных из-за яиц Политика, 19:00
Президент Болгарии призвал не поставлять Киеву оружие и вспомнил «1984» Политика, 18:41
Более 60 человек получили ранения в Перу из-за протестов Политика, 18:26
Жене экс-премьера Чехии прислали письмо с пулей и оскорблениями Политика, 18:07
Коммунисты в 99-ю годовщину смерти Ленина пришли к мавзолею. Видео Политика, 17:55
В Подмосковье прошли учения с С-300 по отражению атак на «важные объекты» Политика, 17:34
«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» в дебютном матче украинца Мудрика Спорт, 17:30
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Лидер секты получил 60 лет тюрьмы в США за домогательства Общество, 17:28
Патриарх Кирилл призвал «мобилизовать прихожан» на сбор вещей для военных Политика, 17:05
Под Сочи спасли пассажиров застрявшего в горах воздушного шара Общество, 16:51
Покинувший «Ан-Наср» из-за Роналду футболист вернулся в «Бешикташ» Спорт, 16:42
Трабер простил ударившего его на борту самолета врача Общество, 16:35
Corriere della Sera узнала о схеме с передачей Украине Patriot из Италии Политика, 16:20
Все российские теннисистки вылетели с Australian Open Спорт, 16:07
Военная операция на Украине ,  
0 

Президент Болгарии призвал не поставлять Киеву оружие и вспомнил «1984»

Президент Болгарии Радев: поставки оружия Киеву грозят глобальным конфликтом
Попытки завершить конфликт путем поставок Киеву оружия Румен Радев сравнил с идеологической обработкой «война это мир» из романа Оруэлла. Украину поддерживают богатые страны Европы, а у остальных есть и другие заботы, считает он
Румен Радев
Румен Радев (Фото: Gehad Hamdy / dpa / Global Look Press)

Поставки Украине западного вооружения грозят глобальным конфликтом, заявил президент Болгарии Румен Радев Darik Radio. Пресс-служба болгарского лидера опубликовало полный текст интервью.

«Я продолжаю отстаивать свою позицию, что Болгария не должна посылать оружие в этот конфликт», — сказал Радев. По его словам, любой, кто отстаивает противоположное мнение, плохо знаком с политическими и историческими корнями конфликта на Украине.

Радев добавил, что в то время, как более богатые, чем Болгария, страны Европы могут позволить себе посылать Украине оружие и вести «войну на экономическое и социальное истощение», большая часть болгар находятся за чертой хорошей жизни. «Моя обязанность как президента — думать и быть солидарным с этими людьми», — заявил болгарский лидер.

Радев отметил, что призыв «достичь мира через войну» напоминает ему антиутопию «1984» Джорджа Оруэлла, в которой население подвергалось идеологической обработке лозунгом «война это мир». Он указал, что сражения на Украине становятся все более ожесточенными, и спросил: «Если в какой-то момент начнется нехватка людей, что мы будем делать?»

В начале военной операции Болгария обеспечивала около трети потребностей Вооруженных сил Украины, заявил бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил газете, что София неофициально помогала Киеву и поблагодарил Петкова за «использование политических навыков для поиска решения». Летом 2022 года ему был объявлен вотум недоверия, вследствие чего он ушел в отставку.

Радев и раньше выступал против военной помощи Украине. При этом в декабре 2022 года болгарский парламент ратифицировал соглашение о передаче Киеву оружия, техники и боеприпасов, а к концу месяца Минобороны страны начало поставлять их. Радев назвал парламентариев «разжигателями войны».

Читайте на РБК Pro
Ранний опыт: компании в России стали чаще использовать детский труд
К увольнениям приготовиться: что в 2023 году ждет рынок труда в ИТ-сфере
Что такое сверхчувствительность и как она помогает карьере — Quartz
Финансовая феминистка: как женщине получить более высокую зарплату
Авторы
Теги
Мир Ландау
Болгария Румен Радев поставки оружия Военная операция на Украине
Материалы по теме
Патриарх Кирилл призвал «мобилизовать прихожан» на сбор вещей для военных
Политика
МИД Болгарии вызвал российского посла из-за розыска Христо Грозева
Политика
Минобороны Болгарии опровергло данные о продаже Су-25 для Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter