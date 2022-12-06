В Болгарии протестующие окружили храм с российским послом

Протестующие окружили церковь Святого Николая в столице Болгарии Софии во время визита туда посла России Элеоноры Митрофановой, передает телеканал Nova. Дипломату пришлось покинуть храм через черный ход.

Как сообщает телеканал, акция проводилась в знак протеста против визита в Болгарию митрополита Волоколамского Антония, который провел в храме литургию. Антоний — глава отдела внешних церковных связей РПЦ. Как следует из сообщения Nova, в акции протеста принимали участие в том числе и украинские беженцы.

Издание «Сега» сообщает, что протестующие выкрикивали «Убийцы» и «Это не Москва».

РБК обратился за комментариями в пресс-службу Посольства России в Болгарии и в Синодальный отдел по вопросам взаимоотношения Церкви с обществом и СМИ.

Материал дополняется.