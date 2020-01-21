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Костин допустил смену половины состава правительства

Глава ВТБ связал перемены в правительстве с заинтересованностью президента страны в приходе в кабмин молодых и энергичных министров
Андрей Костин (Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС)

Глава ВТБ Андрей Костин не исключает возможности смены половины состава правительства России. Об этом он заявил в интервью Bloomberg на форуме в Давосе.

«Я думаю, что более чем 50% членов правительства будут новыми лицами», — сказал Костин.

Глава ВТБ сказал, что перемены в правительстве могут быть связаны с тем, что президент России Владимир Путин заинтересован в приходе более энергичных и молодых министров в преддверии запуска новых амбициозных процессов, в ходе которых планируется потратить около $300 млрд. Сам же Костин полагает, что изменения в составе правительства должны привести к ускорению процесса принятия решений.

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Костин также высоко оценил нового главу правительства Михаила Мишустина. «Он знает бизнес и знает правительство. Его очень уважают, он известен как «цифровой человек» (digital man), так как он внедрил очень успешную цифровую программу в налоговой службе», — пояснил Костин.

15 января 2020 года Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. 16 января президент России Владимир Путин своим указом назначил новым главой правительства Михаила Мишустина. В соответствии с Конституцией премьер-министр должен в течение недели после своего назначения представить главе государства свои предложения о структуре правительства и кандидатуры министров и вице-премьеров. Таким образом, Мишустин должен сделать это до 23 января.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Андрей Костин, правительство
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