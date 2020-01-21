СМИ узнали о предстоящей потере Силуановым статуса первого вице-премьера

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 61,47 (-0,07) Quote, 20 янв, 12:29
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 68,21 (-0,33) Quote, 20 янв, 12:29
Почему Хоакин Феникс приехал в смокинге на скотобойню Стиль, 13:00 «Нефтехимик» расторг контракт с капитаном команды после ДТП Спорт, 12:59 В Москве и Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании Общество, 12:50 Как работают телемагазины и что продают Стиль, 12:38 Клишас исключил стремление к изоляции России при изменении Конституции Политика, 12:36 Зерно и инновации: главное в сельском хозяйстве Pro, 12:35 Bitcoin SV подорожал на 18% за сутки: в чем причина такого роста Крипто, 12:34 Кремль увидел отличие сути встречи Путина с Джонсоном от сообщения о ней Политика, 12:28 В Китае произошла вспышка нового короновируса. Фоторепортаж Общество, 12:24  Калужский сенатор досрочно уйдет из Совфеда на «серьезную должность» Политика, 12:19 Кремль ответил на сообщения о предложенной Медведевым реформе Политика, 12:17 Акции ВТБ выросли на 3% после слов Костина о дивидендах за 2019 год Quote, 12:13 СМИ узнали о предстоящей потере Силуановым статуса первого вице-премьера Политика, 12:11 СМИ узнали об уходе из «Спартака» отыгравшего 10 лет за клуб Ананидзе Спорт, 12:06
Отставка правительства Медведева ,  
0 

СМИ узнали о предстоящей потере Силуановым статуса первого вице-премьера

По данным источников, в составе правительства Михаила Мишустина Силуанов сохранит только пост главы Минфина. Свои предложения по поводу структуры правительства новый премьер-министр должен представить в ближайшее время
Антон Силуанов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В новом составе правительства Антон Силуанов сохранит лишь пост главы Министерства финансов и утратит статус первого вице-премьера, сообщают источники Bloomberg и Forbes в кабмине.

Близкий к правительству источник РБК подтвердил, что Силуанов может занять в новом составе кабмина пост министра финансов. Другой источник РБК сообщил об «обсуждении такого варианта».

Силуанов возглавляет Министерство финансов с 2011 года, в мае 2018 года — после переназначения Дмитрия Медведева премьер-министром — он был назначен еще и первым вице-премьером. В этом качестве Силуанов курировал вопросы межбюджетных отношений, финансового мониторинга, привлечения иностранных инвестиций и т.д.

15 января 2020 года Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства, с этого момента Силуанов исполняет обязанности первого вице-премьера и главы Минфина.

16 января президент России Владимир Путин своим указом назначил новым главой правительства Михаила Мишустина. В соответствии с Конституцией премьер-министр должен в течение недели после своего назначения представить главе государства свои предложения о структуре правительства и кандидатуры министров и вице-премьеров. Таким образом, Мишустин должен сделать это до 23 января.

20 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что свои предложения Мишустин пока не представил.

Авторы: Юлия Старостина, Евгений Калюков
Теги: Антон Силуанов
Материалы по теме
Силуанов и Кудрин оценили расходы на реализацию предложений Путина
Общество
Мишустин пока не представил Путину доклад о структуре нового кабмина
Политика
Мишустин после встречи с Медведевым назвал главную задачу нового кабмина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter