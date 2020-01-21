СМИ узнали о предстоящей потере Силуановым статуса первого вице-премьера

По данным источников, в составе правительства Михаила Мишустина Силуанов сохранит только пост главы Минфина. Свои предложения по поводу структуры правительства новый премьер-министр должен представить в ближайшее время

Антон Силуанов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В новом составе правительства Антон Силуанов сохранит лишь пост главы Министерства финансов и утратит статус первого вице-премьера, сообщают источники Bloomberg и Forbes в кабмине.

Близкий к правительству источник РБК подтвердил, что Силуанов может занять в новом составе кабмина пост министра финансов. Другой источник РБК сообщил об «обсуждении такого варианта».

Силуанов возглавляет Министерство финансов с 2011 года, в мае 2018 года — после переназначения Дмитрия Медведева премьер-министром — он был назначен еще и первым вице-премьером. В этом качестве Силуанов курировал вопросы межбюджетных отношений, финансового мониторинга, привлечения иностранных инвестиций и т.д.

15 января 2020 года Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства, с этого момента Силуанов исполняет обязанности первого вице-премьера и главы Минфина.

16 января президент России Владимир Путин своим указом назначил новым главой правительства Михаила Мишустина. В соответствии с Конституцией премьер-министр должен в течение недели после своего назначения представить главе государства свои предложения о структуре правительства и кандидатуры министров и вице-премьеров. Таким образом, Мишустин должен сделать это до 23 января.