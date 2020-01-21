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Политика ,  
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Трамп предостерег страны Европы от недружелюбных поставщиков энергии

Дональд Трамп заявил в Давосе о доминировании США в энергетике. Страны Европы, по его словам, больше не должны зависеть от недружелюбных поставщиков энергоносителей
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

США вышли на первое место в мире по объему добычи газа и нефти, им больше не надо полагаться на поставки энергии. Европейские союзники Вашингтона также могут полагаться на США. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция выступления велась на сайте форума.

«Многие европейские страны сталкиваются с ползучим ростом цен на энергоносители, американская энергетическая революция позволяет семьям экономить $2,5 тыс. в год. <...> Мы так успешны, что нам не надо импортировать энергию из враждебных стран, у нас такие запасы газа, что наши европейские союзники больше не должны быть уязвимы из-за недружелюбных поставщиков энергии», — заявил Трамп. Он не назвал, какие именно страны являются враждебными поставщиками. Однако ранее представители администрации США не раз критиковали Россию, обвиняя ее в использовании поставок газа и нефти в политических целях. Госсекретарь Майк Помпео не раз говорил о намерениях противостоять строительству газопровода «Северный поток-2», а в конце прошлого года США ввели санкции против проекта.

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«Северный поток-2» пройдет в Германию по дну Балтийского моря через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. Оператором проекта выступает дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2. Мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. В начале года президент России Владимир Путин заявил о возможности России самостоятельно достроить газопровод.

Основную часть выступления в Давосе Трамп посвятил рассказу о выдающихся показателях экономики его страны. «Я горд тем, что могу сказать, что Соединенные Штаты сейчас находятся на пике экономического бума», — заявил он. По словам президента, со времени его избрания в конце 2016 года в США было создано 7 млн рабочих мест, хотя прогноз обещал 2 млн. Сейчас уровень безработицы в стране — 3,5%, самый низкий почти за 50 лет.

Президент США также напомнил о подписании масштабных экономических соглашений с Китаем, Мексикой и Канадой. В ближайшее время начнется второй этап торговых переговоров с КНР, анонсировал он. Трамп также сообщил, что США и Великобритания подпишут торговое соглашение после Brexit. Премьера Бориса Джонсона он назвал «чудесным новым премьер-министром».

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Дональд Трамп, Давос, энергетика, «Северный поток-2»
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