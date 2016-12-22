В Госдуме ответили на претензии Трампа к России по КНДР

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал «бездоказательными и беспочвенными» обвинения США России в невыполнении санкций в отношении КНДР.
«Россия поддержала все резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР, поскольку не приемлет самопровозглашенный ядерный статус Северной Кореи, и неукоснительно их выполняет», — говорится в комментарии депутата, поступившем в РБК. США, по мнению Слуцкого, «следует не искать мифических оправданий неэффективности санкционной политики в отношении Пхеньяна, а скорректировать свою собственную линию на Корейском полуострове и, прежде всего, отказаться от провокаций и угроз в адрес КНДР».
Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters, опубликованном 18 января, заявил, что Россия не оказывает никакой помощи в разрешении конфликта с Северной Кореей. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Стэнфорде 17 января, также обвинил Россию в нарушении санкционного режима. «Для нас очевидно, что они (русские. — РБК) выполняют требования не по всем санкциям, и есть некоторые доказательства того, что они срывают некоторые санкции», — сказал он. По его словам, речь идет об ограничениях на поставки нефти в Северную Корею, а также о «потенциально других сферах». Однако госсекретарь не уточнил, о каких именно.
22 декабря 2017 года Совет Безопасности ООН в четвертый раз ужесточил санкции против КНДР. В числе принятых мер — ограничение импорта горючего в Северную Корею на 90%. Все поставщики нефти в КНДР должны сообщать об этом в ООН. Также введен запрет на поставки минералов, электрических товаров и оборудования.