Делегация из КНДР впервые за последние четыре года прибыла в Южную Корею

Северокорейская делегация впервые за последние четыре года прибыла в южнокорейский город Каннын. В Южной Корее ее представители собираются проверить места выступлений северокорейских художественных коллективов на Играх в Пхёнчхане

Хен Сон Воль выходит из автобуса (Фото: Kim Sun-ung / Newsis / AP)

Делегация из КНДР для проверки площадок предполагаемых выступлений художественных коллективов Северной Кореи на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане прибыла в Южную Корею, сообщает Yonhap. Телеканал NDTV уточняет, что такой двухдневный визит состоялся впервые за последние четыре года.

Группа из КНДР, по данным южнокорейского агентства, прибыла в город Каннын на востоке страны. Bloomberg замечает, что до этого делегация посетила столицу Южной Кореи​ Сеул. Эту группу, как пишет Yonhap, возглавляет северокорейская певица, руководительница оркестра Samjiyon и женской музыкальной группы Moranbong​ Хен Сон Воль. По данным агентства, она также «известна как одна из самых влиятельных женщин» в КНДР и, «по слухам, раньше была девушкой северокорейского лидера Ким Чен Ына».

Отвечая на вопрос о ее впечатлении от поездки, она, как замечает Yonhap, «просто улыбнулась и не дала ответа». Всего северокорейская делегация состоит из семи человек. Во время своих передвижений эта группа, по данным Yonhap, «тщательно охранялась сотрудниками полиции Южной Кореи и государственной разведки».

В Канныне северокорейская делегация планирует осмотреть сцену, проверить аудиосистему, а также обговорить с представителями Южной Кореи «другие условия предстоящей работы», в том числе график и программу выступлений на Играх художественных коллективов из КНДР, отмечает Yonhap. Несколько месяцев назад в Канныне, по данным агентства, завершилось строительство концертного зала на 998 мест.

Ранее, 1 января, Северная Корея согласилась принять участие в намеченных на февраль и март Олимпиаде и Паралимпийских играх 2018 года. Оба этих мероприятия будут проходить в восточных городах Южной Кореи, в том числе в Пхёнчхане и Ганьнуне. Для выступления на приуроченных к Играм концертам в Сеуле и Ганьнуне КНДР собирается отправить свои художественные коллективы (главным образом, оркестры) и деятелей культуры (певцов и танцоров) — всего 140 человек. Для подготовки этого визита, согласно договоренности Сеула и Пхеньяна, Южную Корею должны будут посетить несколько северокорейских делегаций.