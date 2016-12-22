МОК допустил сборную КНДР к участию в Играх под одним флагом с Сеулом

22 спортсмена из КНДР примут участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Северной Корее разрешили участвовать в трех видах спорта и пяти дисциплинах под объединенным флагом с Южной Кореей

Приветственные плакаты зимних Олимпийских игр на пограничном пункте Госеонг. Южная Корея (Фото: Ahn Young-joon / AP)

Международный олимпийский комитет принял решение допустить 22 северокорейских спортсмена к участию в предстоящих Играх. Это следует из заявления, опубликованного на официальном сайте организации.

Помимо спортсменов, на Олимпийские игры смогут приехать 24 тренера и официальных лиц, а также 21 журналист из Северной Кореи. На церемонии открытия и закрытия делегации КНДР и Южной Кореи будут идти под объединенным флагом Кореи. В качестве гимна будет исполняться песня «Ариран» — корейская народная песня, включенная в список нематериального наследия ЮНЕСКО. На одежде спортсменов напечатают аббревиатуру COR и логотип с очертаниями Корейского полуострова.

Фото: МОК

Это первый раз за всю историю, когда МОК разрешил двум отдельным национальным олимпийский комитетам сформировать единую спортивную команду. Согласно подписанной международной организацией декларации, северокорейские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях по фигурному катанию, шорт-треку, в беговых и горных лыжах, а также и в женском хоккее.

В состав объединенной женской команды по хоккею войдут 12 северокорейских спортсменок и 23 южнокорейские. В целом, как утверждается в документе, перед каждой игрой тренер будет выбирать игроков, но в команде должно быть по правилам не менее трех представительниц как Северной, так и Южной Кореи. Перед участием в соревнованиях всех спортсменов из КНДР в соответствии с правилами МОК проверят на допинг.

«Олимпийский дух — это уважение, диалог и понимание. Мы надеемся, что Олимпийские зимние игры в Пхёнчхане откроют дверь в более светлое будущее на Корейском полуострове и пригласят весь мир присоединиться к празднованию надежды», — заявил в ходе встречи представителей КНДР и Южной Кореи, Национальных комитетов двух стран, оргкомитета Игр-2018 и МОК президент организации Томас Бах.

Таким образом, МОК удовлетворил просьбу Сеула и Пхеньяна, которые на этой неделе по итогам переговоров договорились о том, чтобы впервые за 12 лет выйти на церемонию открытия Олимпиады под одним флагом.

Поводом для начала обсуждения участия Северной Кореи в предстоящих Олимпийских играх стало новогоднее обращение лидера страны Ким Чен Ына, в котором он заявил, что Пхеньян хотел бы поехать на соревнования и готов к соответствующим переговорам. Спустя пару дней в деревне Пханмунджон на линии разграничения огня состоялись первые переговоры по этому поводу на уровне министров.