МОК допустил сборную КНДР к участию в Играх под одним флагом с Сеулом

Международный олимпийский комитет принял решение допустить 22 северокорейских спортсмена к участию в предстоящих Играх. Это следует из заявления, опубликованного на официальном сайте организации.
Помимо спортсменов, на Олимпийские игры смогут приехать 24 тренера и официальных лиц, а также 21 журналист из Северной Кореи. На церемонии открытия и закрытия делегации КНДР и Южной Кореи будут идти под объединенным флагом Кореи. В качестве гимна будет исполняться песня «Ариран» — корейская народная песня, включенная в список нематериального наследия ЮНЕСКО. На одежде спортсменов напечатают аббревиатуру COR и логотип с очертаниями Корейского полуострова.
Это первый раз за всю историю, когда МОК разрешил двум отдельным национальным олимпийский комитетам сформировать единую спортивную команду. Согласно подписанной международной организацией декларации, северокорейские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях по фигурному катанию, шорт-треку, в беговых и горных лыжах, а также и в женском хоккее.
В состав объединенной женской команды по хоккею войдут 12 северокорейских спортсменок и 23 южнокорейские. В целом, как утверждается в документе, перед каждой игрой тренер будет выбирать игроков, но в команде должно быть по правилам не менее трех представительниц как Северной, так и Южной Кореи. Перед участием в соревнованиях всех спортсменов из КНДР в соответствии с правилами МОК проверят на допинг.
«Олимпийский дух — это уважение, диалог и понимание. Мы надеемся, что Олимпийские зимние игры в Пхёнчхане откроют дверь в более светлое будущее на Корейском полуострове и пригласят весь мир присоединиться к празднованию надежды», — заявил в ходе встречи представителей КНДР и Южной Кореи, Национальных комитетов двух стран, оргкомитета Игр-2018 и МОК президент организации Томас Бах.
Таким образом, МОК удовлетворил просьбу Сеула и Пхеньяна, которые на этой неделе по итогам переговоров договорились о том, чтобы впервые за 12 лет выйти на церемонию открытия Олимпиады под одним флагом.
Поводом для начала обсуждения участия Северной Кореи в предстоящих Олимпийских играх стало новогоднее обращение лидера страны Ким Чен Ына, в котором он заявил, что Пхеньян хотел бы поехать на соревнования и готов к соответствующим переговорам. Спустя пару дней в деревне Пханмунджон на линии разграничения огня состоялись первые переговоры по этому поводу на уровне министров.