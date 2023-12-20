Суд ЕС разрешил россиянам управлять самолетами в частном порядке

Уже почти два года связанным с Россией самолетам запрещены полеты в Евросоюзе, в этой связи гражданка Люксембурга и России не могла пилотировать самолет со своей частной лицензией. Но суд ЕС признал за ней это право

Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

Европейский суд общей юрисдикции (EU General Court) постановил, что санкции ЕС в отношении российской авиации не распространяются на случаи, когда российский гражданин управляет самолетом в ЕС как частный пилот, следует из соответствующего решения суда от 20 декабря.

Иск подала Екатерина Ислентьева, обладательница двойного гражданства — Люксембурга и России, имеющая выданную герцогством лицензию частного пилота и до санкций 2022 года управлявшая самолетом, принадлежащим люксембургской некоммерческой ассоциации Avia Sport II. Из-за интерпретации санкций, запрещающих полеты связанных с Россией самолетов в ЕС, Управление гражданской авиации Люксембурга запретило ей летать как частному пилоту.

Ислентьева просила признать за ней право использовать частную лицензию для пилотирования самолетов в Евросоюзе, а также отменить акт ЕС в части запрета на полеты связанных с Россией самолетов.

Суд отклонил иск, сославшись на отсутствие у него юрисдикции для рассмотрения дела, но в мотивировочной части решения пересмотрел расширительную интерпретацию авиационных санкций, поддерживаемую европейскими регуляторами.

Запрет сформулирован таким образом: летать в Евросоюзе запрещено любым зарегистрированным в России самолетам или зарегистрированным не в России, но «принадлежащим, арендованным или иным образом контролируемым» российским физическим или юридическим лицом. Европейское управление по безопасности полетов (EASA) публиковало разъяснения, из которых следовало, что запрет распространяется на граждан стран ЕС с российским паспортом, а частное управление самолетом означает фактический контроль над ним, подпадающий под сферу действия санкций. При этом если российский гражданин работает в европейской авиакомпании, то ему разрешено выполнять функции пилота, указывало EASA.

«Запрет относится исключительно к экономическому или финансовому контролю над самолетом, а не к контролю, осуществляемому пилотом», — решил суд. Он также счел расширительное толкование санкций, затрагивающее частных пилотов, «неуместным в свете цели оказания давления на президента России и его правительство».

РБК направил в EASA вопрос, будет ли агентство пересматривать свою интерпретацию авиационных санкций вслед за решением суда ЕС.

После начала российской военной операции на Украине ЕС ввел различные санкции против России в сфере авиации. 26 февраля 2022-го был введен запрет на продажу воздушных судов и запчастей к ним и в целом на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.

На следующий день Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для полетов российских самолетов. Позднее к нему присоединились еще несколько европейских стран, не входящих в объединение, например Швейцария, Северная Македония и Черногория. Также подобный запрет действует со стороны США и Канады. Именно с этим запретом был связан иск.

Россия в ответ на эти меры запретила полеты над своей территорией самолетам из 36 государств, в том числе европейских.

В конце ноября глава МИД России Сергей Лавров смог прибыть на самолете на заседание министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), проходившее в Северной Македонии. Его лайнер прошел через воздушное пространство Греции и затем приземлился в Скопье. Изначально предполагалось, что самолет пролетит в небе над Болгарией — но она не разрешила ему войти в свое воздушное пространство, поскольку на борту была представитель МИД России Мария Захарова.



