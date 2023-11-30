Захарова сочла «глупостью» отказ пропустить самолет с ней через Болгарию

Отказ Болгарии пропустить самолет с делегацией российского МИДа из-за присутствия на нем конкретного человека — глупость, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в телеграм-канале.

Так она ответила на решение болгарской стороны не пропускать самолет с российской делегацией. 27 ноября МИД Болгарии сообщил, что согласовал пролет спецборта с российской делегацией через территорию страны по запросу Северной Македонии, которая организует саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье.

Позднее ТАСС написал со ссылкой на ноту болгарского МИДа, что борту оказали в пролете, так как разрешение касается только министра иностранных дел Сергея Лаврова и сопровождающей его делегации, но не Захаровой. Она, как и Лавров, находится под санкциями Евросоюза.

В ночь на 30 ноября ТАСС и «Интерфакс» сообщили со ссылкой на корреспондентов, что Лавров прилетел в Скопье. По данным сервисов Flightradar24 и FlightAware, которые отслеживают полеты, самолет министра (RSD308) летел из России над Черным морем, а затем над территорией Турции и Греции, после чего вошел в воздушное пространство Северной Македонии.

Саммит ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. МИД назвал его ключевой темой сложившийся в ОБСЕ кризис. В ведомстве сообщили, что у российской делегации запланированы контакты «с представителями государств-участников и руководством» организации.

С конца февраля 2022 года небо стран Евросоюза закрыто для пролета лайнеров российских авиакомпаний. И Болгария, и Греция — члены ЕС.

Северная Македония не имеет такого статуса, но она также присоединилась к запрету Евросоюза. Как сообщало Associated Press, страна решила на время проведения заседания открыть воздушное пространство, чтобы Лавров мог прибыть на мероприятие.