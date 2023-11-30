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Война санкций ,  
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Захарова сочла «глупостью» отказ пропустить самолет с ней через Болгарию

Захарова назвала отказ Болгарии пропустить самолет с ней опасной глупостью
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Война санкций

Отказ Болгарии пропустить самолет с делегацией российского МИДа из-за присутствия на нем конкретного человека — глупость, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в телеграм-канале.

Так она ответила на решение болгарской стороны не пропускать самолет с российской делегацией. 27 ноября МИД Болгарии сообщил, что согласовал пролет спецборта с российской делегацией через территорию страны по запросу Северной Македонии, которая организует саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье.

Позднее ТАСС написал со ссылкой на ноту болгарского МИДа, что борту оказали в пролете, так как разрешение касается только министра иностранных дел Сергея Лаврова и сопровождающей его делегации, но не Захаровой. Она, как и Лавров, находится под санкциями Евросоюза.

Лавров прилетел на саммит ОБСЕ в Скопье через Грецию, а не через Болгарию
Политика
Сергей Лавров на выходе из самолета в Скопье

В ночь на 30 ноября ТАСС и «Интерфакс» сообщили со ссылкой на корреспондентов, что Лавров прилетел в Скопье. По данным сервисов Flightradar24 и FlightAware, которые отслеживают полеты, самолет министра (RSD308) летел из России над Черным морем, а затем над территорией Турции и Греции, после чего вошел в воздушное пространство Северной Македонии.

Саммит ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. МИД назвал его ключевой темой сложившийся в ОБСЕ кризис. В ведомстве сообщили, что у российской делегации запланированы контакты «с представителями государств-участников и руководством» организации.

С конца февраля 2022 года небо стран Евросоюза закрыто для пролета лайнеров российских авиакомпаний. И Болгария, и Греция — члены ЕС.

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Северная Македония не имеет такого статуса, но она также присоединилась к запрету Евросоюза. Как сообщало Associated Press, страна решила на время проведения заседания открыть воздушное пространство, чтобы Лавров мог прибыть на мероприятие.

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Болгария Мария Захарова Сергей Лавров
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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