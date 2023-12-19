Партия свободы Герта Вилдерса в своем предвыборном манифесте предлагала провести обязательный референдум о выходе Нидерландов из Евросоюза. Представитель ЦБ страны идею раскритиковал, указав на зависимость страны от торговли с ЕС

Герт Вилдерс (Фото: Carl Court / Getty Images)

Предвыборное обещание лидера Партии свободы Нидерландов (PVV) Герта Вилдерса о проведении референдума по выходу из ЕС, которое уже прозвали Nexit (по аналогии с британским Brexit), является «плохой идеей», поскольку Нидерланды — открытая экономика, которая сильно зависит от торговли со странами ЕС. Об этом заявил директор по монетарным вопросам и финансовой стабильности Центрального банка Нидерландов Олаф Слейпен, передает Bloomberg.

Агентство напоминает, что Партия свободы в своем предвыборном манифесте предлагала провести обязательный референдум о выходе из ЕС. Однако Вилдерс, который в настоящее время пытается сформировать коалиционное правительство, недавно признал в интервью Wall Street Journal, что энтузиазм по поводу этого предложения «остыл в результате хаоса, возникшего после Brexit в Великобритании». «Когда Brexit победил в 2016 году, около 45% голландцев высказались за Nexit. Сейчас сторонников выхода из ЕС от 25% до 30%», — отметил политик.

Великобритания была членом ЕС с 1973 года. В 2016-м в стране прошел референдум, где 51,9% проголосовавших высказались за Brexit. С 1 февраля 2020 года Великобритания формально перестала входить в ЕС, но до 1 января 2021-го предусматривался переходный период, когда страна продолжала следовать правилам объединения.

В конце ноября в Нидерландах прошли выборы в палату представителей (нижняя палата парламента). Праворадикальная Партия свободы (PVV) во главе с Вилдерсом победила на выборах, получив 37 мест. Второе место занял альянс «Зеленых» и Партии труда (GL-PvdA), получивший 25 мест. Третье место заняла Народная партия за свободу и демократию (VVD), получив 24 места. Палата представителей Нидерландов состоит из 150 депутатов.

Во время предвыборной кампании Вилдерс выступал за отказ от санкций в отношении России, а также говорил, что бойкот российских газа и нефти не работает. Лидер PVV также категорически выступал против поставок истребителей F-16 на Украину, поскольку, по его мнению, — это «наступательное средство», которое «втягивает Нидерланды в войну». В предвыборном манифесте его партия отмечала, что предназначенную для Киева технику нужно оставить для собственных нужд. Москва осуждает военную помощь Киеву.