 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал, кто возглавит избирательный штаб Путина

«Коммерсантъ»: избирательный штаб Путина возглавят Жога, Машков и Лысенко
Сюжет
Выборы президента России
Избирательный штаб Путина возглавят спикер ДНР Артем Жога, актер Владимир Машков и врач Марьяна Лысенко, выяснил «Ъ». По словам источника газеты, было решено, что сопредседатели штаба должны представлять разные социальные группы
Артем Жога
Артем Жога (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина, который 18 декабря уведомил ЦИК о выдвижении на новый президентский срок, могут стать глава парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко. Об этом со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечает газета, все трое входят в инициативную группу, поддержавшую 16 декабря самовыдвижение Путина. По словам источника, в администрации президента решили, что сопредседателями штаба должны быть люди известные и представлять разные группы общества.

Артем Жога — отец Владимира Жоги (позывной «Воха»), который стал командиром «Спарты» после гибели Арсена Павлова (позывной «Моторола») в 2016 году. Владимир погиб 5 марта прошлого года под Волновахой (как рассказывал глава ДНР Денис Пушилин, он обеспечивал выход мирных жителей). После гибели сына Артем Жога возглавил батальон, а позже стал спикером парламента ДНР. Именно Жога 8 декабря после церемонии вручения наград Героям России обратился к Путину с просьбой баллотироваться на новый срок. Президент тогда впервые официально подтвердил, что будет баллотироваться в 2024 году.

Марьяна Лысенко получила за работу во время пандемии звание Героя Труда. На выборах в Госдуму-2021 она была второй в списке ЕР по Москве (после мэра Сергея Собянина), но отказалась от мандата. По словам источников «Коммерсанта», выбор на главврача пал еще и потому, что среди сопредседателей штаба должна быть женщина.

Владимир Машков — актер и художественный руководитель Московского театра, народный артист России. С начала российской спецоперации на Украине он выступал в поддержку ее проведения, а минувшим летом несколько раз ездил в ДНР и ЛНР. На встрече с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником в июне артист назвал Донбасс «зеркалом для жителей России», а также «центром русского мира». В марте по инициативе Машкова на фасаде здания Театра Олега Табакова разместили большую латинскую букву Z.

Глава фонда «Президентская политика» Михаил Виноградов заявил «Коммерсанту», что сопредседатели штаба Путина, как правило, играют представительскую роль и не принимают решений: «Эти фигуры носят символический характер, но у них будет зеленый свет в государственных медиа».

На президентских выборах 2018 года сопредседателями штаба Владимира Путина были руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и глава медицинского центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев (ныне депутат Госдумы).

Путин приехал в ЦИК и сдал документы для регистрации на выборах
Политика
Владимир Путин

Владимир Путин четырежды побеждал на президентских выборах. В 2000 году, будучи исполняющим обязанности главы государства, он набрал 51,95%, в 2004 году — 71,31%, в 2012 году — 63,6%, в 2018-м — 76,69%. В 2020-м одобренные поправки в Конституцию позволили Путину в третий раз подряд идти на выборы.

Читайте на РБК Pro
Новые правила хранения документов. Что изменилось
«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть
Много злости и грусти: как построить личные границы с родителями
Нет смысла месяцами делать суперпродукт: 6 правил основателя «Вкусвилл»

Источники РБК ранее сообщали, что руководителем предвыборного штаба Путина может стать начальник кремлевского управления внутренней политики (УВП) Андрей Ярин. В октябре собеседники РБК говорили, что администрация президента начала предварительное формирование списка доверенных лиц для «кандидата от власти» на президентских выборах 2024 года.

В конце ноября РБК сообщил о семинаре для вице-губернаторов и глав региональных избиркомов, на котором чиновники Кремля сообщили об ориентире для выборов. Ориентиры по показателям явки называли как «70% плюс», сообщил один из источников. Эту же цифру РБК подтвердили еще четыре участника мероприятия.

Путин идет на выборы самовыдвиженцем. По закону, ему необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание группы состоялось 16 декабря в московском парке «Зарядье», она поддержала его кандидатуру. На мероприятии, помимо Жоги, Лысенко и Машкова, присутствовали режиссер Никита Михалков, лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев, актер и депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Дмитрий Певцов, депутат Госдумы Сергей Неверов, артист балета Николай Цискаридзе, блогер Гоблин (Дмитрий Пучков), депутат Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и другие.

Кто пришел поддержать выдвижение Путина в президенты. Фотографии
Фотогалерея 
Фото:Андрей Любимов / РБК

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин выборы президента Владимир Машков Лысенко избирательный штаб
Материалы по теме
Путин приехал в ЦИК и сдал документы для регистрации на выборах
Политика
Путин заявил о планах выдвинуться на новый срок
Политика
В Кремле определились с расположением предвыборного штаба Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 98,58 (-0,18) Инвестиции, 19 дек, 17:08 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 90,09 (-0,33) Инвестиции, 19 дек, 17:08
СКА установил рекорд КХЛ по количеству бросков в одном матче Спорт, 10:35
Участники форума РБК «Новая экономика» сделали прогнозы на 2024 год Отрасли, 10:30
Оператор объяснил, почему в российских городах стали хуже вывозить мусор Общество, 10:29
В тройку лучших игроков дня НХЛ вошли одни россияне Спорт, 10:25
Долгосрочные интересы и доверие общества: зачем бизнесу устойчивые лидеры Тренды, 10:23
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы Спорт, 10:22
В Домодедово опровергли ограничения полетов из-за плана «Ковер» Общество, 10:18
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Коммерсантъ» узнал, кто возглавит избирательный штаб Путина Политика, 10:12
Групповой иск: когда и как подают, почему суды могут его не принять Pro, 10:11
Три россиянина оформили дубль в матчах НХЛ Спорт, 10:10
Как финансовая устойчивость позволяет поддерживать экспорт РБК+, 10:02
Cтроительство домов заметно подорожало. Что будет с ценами в 2024-м Недвижимость, 10:00
Бразилия обогнала США по поставкам кукурузы в Китай Экономика, 10:00
ФСБ изъяла в Москве 673 кг кокаина для ЕС Общество, 09:58