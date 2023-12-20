«Коммерсантъ» узнал, кто возглавит избирательный штаб Путина

Избирательный штаб Путина возглавят спикер ДНР Артем Жога, актер Владимир Машков и врач Марьяна Лысенко, выяснил «Ъ». По словам источника газеты, было решено, что сопредседатели штаба должны представлять разные социальные группы

Артем Жога (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина, который 18 декабря уведомил ЦИК о выдвижении на новый президентский срок, могут стать глава парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко. Об этом со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечает газета, все трое входят в инициативную группу, поддержавшую 16 декабря самовыдвижение Путина. По словам источника, в администрации президента решили, что сопредседателями штаба должны быть люди известные и представлять разные группы общества.

Артем Жога — отец Владимира Жоги (позывной «Воха»), который стал командиром «Спарты» после гибели Арсена Павлова (позывной «Моторола») в 2016 году. Владимир погиб 5 марта прошлого года под Волновахой (как рассказывал глава ДНР Денис Пушилин, он обеспечивал выход мирных жителей). После гибели сына Артем Жога возглавил батальон, а позже стал спикером парламента ДНР. Именно Жога 8 декабря после церемонии вручения наград Героям России обратился к Путину с просьбой баллотироваться на новый срок. Президент тогда впервые официально подтвердил, что будет баллотироваться в 2024 году. Марьяна Лысенко получила за работу во время пандемии звание Героя Труда. На выборах в Госдуму-2021 она была второй в списке ЕР по Москве (после мэра Сергея Собянина), но отказалась от мандата. По словам источников «Коммерсанта», выбор на главврача пал еще и потому, что среди сопредседателей штаба должна быть женщина. Владимир Машков — актер и художественный руководитель Московского театра, народный артист России. С начала российской спецоперации на Украине он выступал в поддержку ее проведения, а минувшим летом несколько раз ездил в ДНР и ЛНР. На встрече с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником в июне артист назвал Донбасс «зеркалом для жителей России», а также «центром русского мира». В марте по инициативе Машкова на фасаде здания Театра Олега Табакова разместили большую латинскую букву Z.

Глава фонда «Президентская политика» Михаил Виноградов заявил «Коммерсанту», что сопредседатели штаба Путина, как правило, играют представительскую роль и не принимают решений: «Эти фигуры носят символический характер, но у них будет зеленый свет в государственных медиа».

На президентских выборах 2018 года сопредседателями штаба Владимира Путина были руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и глава медицинского центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев (ныне депутат Госдумы).

Владимир Путин четырежды побеждал на президентских выборах. В 2000 году, будучи исполняющим обязанности главы государства, он набрал 51,95%, в 2004 году — 71,31%, в 2012 году — 63,6%, в 2018-м — 76,69%. В 2020-м одобренные поправки в Конституцию позволили Путину в третий раз подряд идти на выборы.

Источники РБК ранее сообщали, что руководителем предвыборного штаба Путина может стать начальник кремлевского управления внутренней политики (УВП) Андрей Ярин. В октябре собеседники РБК говорили, что администрация президента начала предварительное формирование списка доверенных лиц для «кандидата от власти» на президентских выборах 2024 года.

В конце ноября РБК сообщил о семинаре для вице-губернаторов и глав региональных избиркомов, на котором чиновники Кремля сообщили об ориентире для выборов. Ориентиры по показателям явки называли как «70% плюс», сообщил один из источников. Эту же цифру РБК подтвердили еще четыре участника мероприятия.

Путин идет на выборы самовыдвиженцем. По закону, ему необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание группы состоялось 16 декабря в московском парке «Зарядье», она поддержала его кандидатуру. На мероприятии, помимо Жоги, Лысенко и Машкова, присутствовали режиссер Никита Михалков, лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев, актер и депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Дмитрий Певцов, депутат Госдумы Сергей Неверов, артист балета Николай Цискаридзе, блогер Гоблин (Дмитрий Пучков), депутат Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и другие.