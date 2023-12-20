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Аэропорт Волгограда временно закрыли для полетов

Аэропорт Волгограда закрыли для полетов из-за ограничений по аэронавигации
Последний раз полеты в аэропорту Волгограда ограничивали 17 декабря, тогда это было связано с атакой беспилотников. В пресс-службе аэропорта не уточнили РБК причину нынешних ограничений
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Аэронавигация ограничена в аэропорту Волгограда, один рейс из Москвы направлен на запасной аэродром в Саратов, сообщили РБК в пресс-службе воздушной гавани.

«Из-за ограничений по аэронавигации командиром воздушного судна авиакомпании «Победа» (рейс DP6965) принято решение следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова. Рейс S72141 авиакомпании Сибирь также прибудет из Москвы с задержкой, ожидаемое время посадки воздушного судна — 13:40. На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого телеграм-канал «Крыша ТурДома» сообщил, что в аэропорту Домодедово был введен план «Ковер», прием и выпуск самолетов остановлен. На момент написания статьи этого поста уже не было (из данных TGStat следует, что он был опубликован в 9:16 и удален в 9:32).

«Информация не соответствует действительности. В настоящий момент московский аэропорт Домодедово обслуживает все рейсы в штатном режиме», — сообщили РБК в пресс-службе Домодедово.

План «Ковер» применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

В Волгограде несколько авиарейсов задержали на фоне атаки дронов
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Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

За последний год столичные и региональные аэропорты не раз сообщали об ограничении полетов. Причиной чаще всего становились атаки беспилотников со стороны Украины.

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В аэропорту Волгограда в последний раз ограничивали полеты 17 декабря. В тот же день Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате в общей сложности 33 украинских беспилотников над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтверждал отражение атаки БПЛА на объекты в регионе. Сколько именно дронов сбили, он не уточнил. По словам Бочарова, никто не пострадал, разрушений нет.

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Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Волгоград аэропорты приостановка полетов
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