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Выборы президента России ,  
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Кремль определился с главой штаба в случае участия Путина в выборах

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Выборы президента России
Руководить избирательным штабом Владимира Путина в случае его выдвижения на новый срок будет глава управления внутренней политики Кремля Андрей Ярин, рассказали источники РБК. Президент пока не объявлял о своем участии в выборах
Андрей Ярин
Андрей Ярин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Руководить работой официального предвыборного штаба Владимира Путина, если глава государства примет решение о выдвижении своей кандидатуры на выборы, будет начальник кремлевского управления внутренней политики (УВП) Андрей Ярин. Об этом РБК рассказали три источника, знакомых с ходом консультаций по данному вопросу.

Список тех, кто войдет в штаб, практически сформирован, сказал один из собеседников РБК. В этом случае членами штаба станут сотрудники нескольких кремлевских управлений, представители «Единой России», ОНФ. В частности, со стороны партии власти в штаб войдут замсекретаря генсовета «Единой России», глава центрального исполкома Александр Сидякин и первый замглавы центрального исполкома — руководитель управления финансово-хозяйственного обеспечения Наталья Орлова, уточнили еще два источника РБК.

Ярин, как и другие чиновники, не будет публичной фигурой. Как станет называться его должность официально, пока неясно. Возможно, руководитель аппарата штаба, как это было в 2018 году. Медийные же функции станут выполнять сопредседатели штаба, кандидатуры которых пока не определены.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на запрос РБК заявил, что «пока никто никуда не назначен»: «Заранее мы никогда такое не комментируем и не анонсируем». РБК направил запрос в пресс-службу «Единой России».

В официальном штабе нужен менеджер, который выстраивает взаимодействие между администрацией президента, различными органами власти, региональными администрациями, доверенными лицами и сопредседателями штаба, поясняет он. Такой человек осуществляет координацию в широком смысле слова, отвечает за реализацию плана избирательной кампании, добавляет источник РБК.

Официальный штаб состоит из публичных фигур и аппарата, который ведет всю текущую работу, получает задачи от администрации президента, согласовывает с Кремлем те или иные запросы от доверенных лиц, говорит еще один близкий к президентской администрации собеседник РБК.

Скорее всего, структура публичного штаба будет похожа на ту, что существовала перед выборами президента в 2018 году. Тогда Ярин также отвечал за работу штаба, официально его должность звучала как «руководитель аппарата». В состав штаба входили чиновники нескольких управлений Кремля (на период работы в избирательной кампании они уходили в отпуск), представители «Единой России» и ОНФ.

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Сопредседателями штаба были глава центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, руководитель медицинского центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев и гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин. Функции пресс-секретаря избирательного штаба выполнял политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов (в настоящее время занимает пост гендиректора ТАСС). Штаб кандидата в президенты Владимира Путина располагался в Гостином дворе.

Глава государства пока не объявлял о своем участии в выборах.

В сентябре на сессии Восточного экономического форума Владимир Путин говорил, что в соответствии с законом парламент должен принять решение о проведении выборов в конце года. «Когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим», — отметил он. В Кремле, готовясь к избирательной кампании, исходят из того, что Путин пойдет на новый срок, сообщал РБК в декабре 2021 года. На семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, который внутриполитический блок Кремля проводил в конце марта, были обозначены ориентиры на президентские выборы — явка 70% при 75% голосов за «основного кандидата».

На этой неделе, с 16 по 18 ноября, запланирован очередной семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и председателей избирательных комиссий регионов, на нем, как ожидается, прозвучат очередные установки для президентской кампании.

Сами выборы должны состояться 17 марта 2024 года.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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