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Политика ,  
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Кто пришел поддержать выдвижение Путина в президенты. Фотографии

В Москве прошел съезд группы по выдвижению Владимира Путина на новый президентский срок. Он пойдет самовыдвиженцем. Кто принял участие в съезде — в фотогалерее РБК
Собрание прошло в московском концертном зале &laquo;Зарядье&raquo;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Собрание прошло в московском концертном зале «Зарядье»

Бывший глава &laquo;Роскосмоса&raquo; Дмитрий Рогозин
Фото: Андрей Любимов / РБК

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин

Руководитель фонда &laquo;Талант и успех&raquo;, председатель совета федеральной территории &laquo;Сириус&raquo; Елена Шмелева
Фото: Андрей Любимов / РБК

Руководитель фонда «Талант и успех», председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева

Блогер Дмитрий &laquo;Гоблин&raquo; Пучков
Фото: Андрей Любимов / РБК

Блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков

Боец ММА и башкирский депутат Джефф Монсон
Фото: Андрей Любимов / РБК

Боец ММА и башкирский депутат Джефф Монсон

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Главред RT и &laquo;России сегодня&raquo; Маргарита Симоньян
Фото: Андрей Любимов / РБК

Главред RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян

Солист группы &laquo;Любэ&raquo; Николай Расторгуев
Фото: Андрей Любимов / РБК

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев

Артист балета Николай Цискаридзе
Фото: Андрей Любимов / РБК

Артист балета Николай Цискаридзе

Актер Дмитрий Певцов
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер Дмитрий Певцов

Зампред Думы Петр Толстой
Фото: Андрей Любимов / РБК

Зампред Думы Петр Толстой

Зампред Совфеда Константин Косачев
Фото: Андрей Любимов / РБК

Зампред Совфеда Константин Косачев

Боксер Александр Поветкин
Фото: Андрей Любимов / РБК

Боксер Александр Поветкин

Зампред Госдумы Ирина Яровая
Фото: Андрей Любимов / РБК

Зампред Госдумы Ирина Яровая

Актер Иван Охлобыстин
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер Иван Охлобыстин

Николай Валуев и Евгений Плющенко
Фото: Андрей Любимов / РБК

Николай Валуев и Евгений Плющенко

Депутат Думы Александр Хинштейн
Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутат Думы Александр Хинштейн

Музыкант Игорь Бутман
Фото: Андрей Любимов / РБК

Музыкант Игорь Бутман

Режиссер Никита Михалков
Фото: Андрей Любимов / РБК

Режиссер Никита Михалков

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Писатель Захар Прилепин
Фото: Андрей Любимов / РБК

Писатель Захар Прилепин

Певец Ярослав Дронов (Shaman)
Фото: Андрей Любимов / РБК

Певец Ярослав Дронов (Shaman)

Дирижер и альтист Юрий Башмет
Фото: Андрей Любимов / РБК

Дирижер и альтист Юрий Башмет

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Первый зампред Совфеда Андрей Турчак
Фото: Андрей Любимов / РБК

Первый зампред Совфеда Андрей Турчак

Глава фракции &laquo;Справедливой России&raquo; в Думе Сергей Миронов (справа)
Фото: Андрей Любимов / РБК

Глава фракции «Справедливой России» в Думе Сергей Миронов (справа)

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Певица Диана Гурцкая
Фото: Андрей Любимов / РБК

Певица Диана Гурцкая

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
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Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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