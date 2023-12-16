Кто пришел поддержать выдвижение Путина в президенты. Фотографии
В Москве прошел съезд группы по выдвижению Владимира Путина на новый президентский срок. Он пойдет самовыдвиженцем. Кто принял участие в съезде — в фотогалерее РБК
Собрание прошло в московском концертном зале «Зарядье»
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин
Руководитель фонда «Талант и успех», председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева
Блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков
Боец ММА и башкирский депутат Джефф Монсон
Главред RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян
Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев
Артист балета Николай Цискаридзе
Актер Дмитрий Певцов
Зампред Думы Петр Толстой
Зампред Совфеда Константин Косачев
Боксер Александр Поветкин
Зампред Госдумы Ирина Яровая
Актер Иван Охлобыстин
Николай Валуев и Евгений Плющенко
Депутат Думы Александр Хинштейн
Музыкант Игорь Бутман
Режиссер Никита Михалков
Писатель Захар Прилепин
Певец Ярослав Дронов (Shaman)
Дирижер и альтист Юрий Башмет
Первый зампред Совфеда Андрей Турчак
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