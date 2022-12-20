Песков ответил на вопрос, приезжал ли Путин в зону спецоперации

Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал «Российской газете» сообщения о том, что президент Владимир Путин побывал в зоне специальной военной операции.

Ранее депутат от «Единой России» Андрей Гурулев написал в своем телеграм-канале, что «наш Верховный главнокомандующий был в зоне специальной военной операции».

«Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да», — ответил Песков.

Пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в течение всего дня 16 декабря проработал в объединенном штабе войск, задействованных в спецоперации на Украине.



«Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО [специальной военной операции], а также провел совещание и отдельные встречи с командующими», — говорилось в сообщении.

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