МИД Китая заявил об одной общей цели у Пекина и Москвы

Перед Пекином и Москвой стоит одна общая цель — «способствовать развитию обеих стран и приносить пользу двум народам», заявили в МИД Китая

Фото: Jason Lee / Reuters

Пекин высоко ценит слова президента Владимира Путина о Китае. Так на выступление российского лидера на заседании клуба «Валдай» отреагировал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает The Beijing News.

«Мы высоко ценим позитивное заявление президента Путина [о Китае]. В нынешней неспокойной международной ситуации китайско-российские отношения сохраняют энергичный импульс развития <...> Цель состоит в том, чтобы способствовать развитию двух стран и приносить пользу народам двух стран», — отметил он.

По словам Вэньбиня, отношения Москвы и Пекина строятся на отказе от конфронтации, а также неприсоединении к блокам и ненаправленности их связей против третьих стран.

Он подчеркнул, что Китай и Россия готовы продолжать укреплять обмен опытом в управлении страной, развивать сотрудничество в различных областях и твердо поддерживать друг друга в выборе пути развития, соответствующего их собственным национальным интересам.

Накануне министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что правительство Китая намерено оказать поддержку России в преодолении трудностей, устранении помех и реализации стратегических целей развития, а также дальнейшем утверждении статуса России как державы на международной арене.

Ранее Путин на заседании клуба «Валдай» назвал главу КНР Си Цзиньпина самодостаточным лидером мирового масштаба.

Он также рассказал, что Россия и Китай сотрудничают во всех сферах, в том числе в военной и военно-технической. «Причем так доверительно, как, может быть, никогда раньше в истории наших стран и не было», — отметил российский лидер.

По его словам, отношения Пекина и Москвы за последние десятилетия приобрели беспрецедентный уровень открытости, взаимного доверия и эффективности.