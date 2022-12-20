Путин потребовал от контрразведки максимальной концентрации сил
Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности потребовал от органов контрразведки, в том числе военной, «максимальной собранности и концентрации сил».
«Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», — заявил он.
Глава государства обратил внимание на трудную работу подразделений органов безопасности в присоединенных к России регионах. Обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях «крайне сложная», указал он.
«Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. И ваш долг — сделать все необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав и свобод», — отметил Путин.
Среди главных приоритетов работы всех спецслужб, прежде всего ФСБ, президент назвал борьбу с терроризмом и призвал «системно и наступательно» вести работу по предотвращению терактов.
«Под постоянным контролем должны находиться места массового пребывания граждан, стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура. Эта задача должна решаться ФСБ при координации Национального антитеррористического комитета в тесном взаимодействии с другими силовыми структурами», — продолжил он.
Путин также поручил усилить работу по защите государственной границы, которая должна быть «надежно прикрыта». Попытки ее нарушить должны пресекаться «быстро и эффективно», подчеркнул он.
Кроме того, президент попросил «не ослаблять внимания и на таком важном участке, как борьба с экстремизмом». Он назвал «воинствующий национализм, призывы к насилию, провокации, направленные на разжигание межнациональной розни» прямой угрозой внутреннему единству российского общества, что должно незамедлительно пресекаться.
«Важнейшими результатами вашей работы были и остаются безопасность государства, стабильность в обществе, надежное обеспечение прав и свобод граждан России. Уверен, вы хорошо это осознаете и будете и впредь эффективно выполнять поставленные задачи, честно, на совесть служить Родине и нашему народу», — заключил Путин.
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