Bloomberg написал, почему санкции против России не будут эффективными
Нефтяные трейдеры не слишком паникуют из-за новых санкций США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, а нефть Brent торгуется по цене около $64 за баррель, что примерно на 20% ниже пикового значения середины июня, пишет Bloomberg. По оценке агентства, у этого есть две причины.
Первая связана с тем, что мировой рынок переполнен предложением. Страны ОПЕК+ и другие государства наращивают добычу, формируется избыток, который может усугубиться в следующем году, а это означает, что крупные покупатели в Индии и Китае не ожидают особых проблем с поиском поставок нефти, говорится в материале.
Вторая причина заключается в том, что, как показывает время, «даже самые жесткие санкции действуют какое-то время, но со временем их эффективность снижается», отмечает агентство.
Как указывается в статье, трейдеры знают, что президент США Дональд Трамп «слишком любит низкие цены на бензин», чтобы предпринимать дополнительные шаги, способные напугать рынок и серьезно поднять стоимость энергоносителей.
«Итак, каким бы неприятным ни был текущий момент для России, ее нефть, скорее всего, не будет заморожена навсегда. Цена на нефть говорит сама за себя», — заключает автор материала.
Минфин США 22 октября ввел санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, решение объяснялось «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» по Украине. Москва называет западные ограничительные меры незаконными и заявляла, что «естественные маршруты поставок энергоносителей просто так перерубить невозможно».
