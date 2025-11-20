 Перейти к основному контенту
Bloomberg написал, почему санкции против России не будут эффективными

Мировой рынок нефти переполнен предложением, поэтому покупатели из Китая и Индии не ждут особых проблем с поставками, указывает агентство. Оно также отмечает, что эффективность даже самых жестких санкций со временем снижается
BRENT BRENT $63 -0,82%
Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК
Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК

Нефтяные трейдеры не слишком паникуют из-за новых санкций США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, а нефть Brent торгуется по цене около $64 за баррель, что примерно на 20% ниже пикового значения середины июня, пишет Bloomberg. По оценке агентства, у этого есть две причины.

Первая связана с тем, что мировой рынок переполнен предложением. Страны ОПЕК+ и другие государства наращивают добычу, формируется избыток, который может усугубиться в следующем году, а это означает, что крупные покупатели в Индии и Китае не ожидают особых проблем с поиском поставок нефти, говорится в материале.

Вторая причина заключается в том, что, как показывает время, «даже самые жесткие санкции действуют какое-то время, но со временем их эффективность снижается», отмечает агентство.

Песков призвал дождаться деталей поддержанного Трампом проекта о санкциях
Политика
Дмитрий Песков

Как указывается в статье, трейдеры знают, что президент США Дональд Трамп «слишком любит низкие цены на бензин», чтобы предпринимать дополнительные шаги, способные напугать рынок и серьезно поднять стоимость энергоносителей.

«Итак, каким бы неприятным ни был текущий момент для России, ее нефть, скорее всего, не будет заморожена навсегда. Цена на нефть говорит сама за себя», — заключает автор материала.

Минфин США 22 октября ввел санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, решение объяснялось «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» по Украине. Москва называет западные ограничительные меры незаконными и заявляла, что «естественные маршруты поставок энергоносителей просто так перерубить невозможно».

