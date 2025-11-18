 Перейти к основному контенту
Песков призвал дождаться деталей поддержанного Трампом проекта о санкциях

Песков: нужно дождаться деталей поддержанного Трампом проекта о санкциях
Сюжет
Война санкций
Судьба законопроекта пока неясна, отметили в Кремле. Ранее проект с санкциями против России поддержал президент США
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Законопроект США о введении новых санкций за сотрудничество с Россией не отразится на работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но нужно дождаться подробностей американской инициативы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Поправки, о которых идет речь, президент США Дональд Трамп поддержал 17 ноября. На данный момент законопроект еще не утвержден.

«Подождите, пока идет законопроект, мы пока не понимаем, какая судьба этого законопроекта и что именно поддержал Трамп», — сказал Песков.

Reuters узнал условие Трампа для поддержки законопроекта о санкциях
Политика
Дональд Трамп

Указанный законопроект в апреле предложили сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. Он предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Россия не согласится на длительный мир с Украиной.

В Минфине заявили, что если санкции введут, то Россия диверсифицирует поставки запрещенных к экспорту в США товаров.

Сенаторы планировали принять меры до саммита «Большой семерки», который проходил в июне, но продвижение проекта приостановили на фоне заявлений Трампа об урегулировании конфликта России и Украины.

Теги
Персоны
санкции США Дмитрий Песков Дональд Трамп
