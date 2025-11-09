В порт Сочи не пустили паром Seabridge из Трабзона, прождавший захода 2,5 дня. В компании, организующей маршрут, назвали ситуацию «беспределом» и уверили, что все нужные проверки были пройдены. На борту было 18 россиян

Паром SeaBridge (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Причину отказа парому зайти в порт Сочи компании-организатору маршрута «СВС Шиппинг» так и не объяснили, все необходимые проверки были пройдены, заявил РБК руководитель компании Сергей Туркменян. Отказ принять судно он назвал «беспределом».

«Имея на руках все разрешительные документы, мы будем разбираться с тем беспределом, который творится с этим вопросом. Причины нам никак не объяснили — мы прошли все проверки; и мы, и портовые службы ждали постановки к причалу, но вдруг пришел отказ», — сообщил Туркменян.

В порт Сочи не пустили паром Seabridge. Это первый рейс из Турции за последние 14 лет. Он вышел из Трабзона вечером 5 ноября и на следующее утро встал на рейд в Сочи, дожидаясь согласования захода в порт. На борту находились 20 пассажиров — двое граждан Турции и 18 россиян, купивших билеты в частном порядке.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) объяснили, что порт не принял Seabridge, поскольку у судна нет разрешения на вход на территорию России. «Более того, сам порт Сочи был закрыт для учений до 12:00», — сказали там. Спустя двое с половиной суток паром ушел обратно в Турцию.

Администрация Краснодарского края сочла начало паромного сообщения между Сочи и Трабзоном преждевременным, объяснив свою позицию тем, что «вопросы обеспечения безопасности при запуске сообщения не решены и остаются актуальными».