 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Организатор маршрута Трабзон — Сочи назвал беспределом отказ зайти в порт

«СВС Шиппинг»: отказ парому из Трабзона зайти в порт Сочи — беспредел
В порт Сочи не пустили паром Seabridge из Трабзона, прождавший захода 2,5 дня. В компании, организующей маршрут, назвали ситуацию «беспределом» и уверили, что все нужные проверки были пройдены. На борту было 18 россиян
Паром SeaBridge
Паром SeaBridge (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Причину отказа парому зайти в порт Сочи компании-организатору маршрута «СВС Шиппинг» так и не объяснили, все необходимые проверки были пройдены, заявил РБК руководитель компании Сергей Туркменян. Отказ принять судно он назвал «беспределом».

«Имея на руках все разрешительные документы, мы будем разбираться с тем беспределом, который творится с этим вопросом. Причины нам никак не объяснили — мы прошли все проверки; и мы, и портовые службы ждали постановки к причалу, но вдруг пришел отказ», — сообщил Туркменян.

В порт Сочи не пустили паром Seabridge. Это первый рейс из Турции за последние 14 лет. Он вышел из Трабзона вечером 5 ноября и на следующее утро встал на рейд в Сочи, дожидаясь согласования захода в порт. На борту находились 20 пассажиров — двое граждан Турции и 18 россиян, купивших билеты в частном порядке.

Парому Seabridge не разрешили зайти в порт Сочи после 2,5 суток ожидания
Общество
Паром Sea Bridge из Трабзона у берегов Сочи

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) объяснили, что порт не принял Seabridge, поскольку у судна нет разрешения на вход на территорию России. «Более того, сам порт Сочи был закрыт для учений до 12:00», — сказали там. Спустя двое с половиной суток паром ушел обратно в Турцию.

Администрация Краснодарского края сочла начало паромного сообщения между Сочи и Трабзоном преждевременным, объяснив свою позицию тем, что «вопросы обеспечения безопасности при запуске сообщения не решены и остаются актуальными».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Полина Минаева
Сочи Турция паром порт
Материалы по теме
Турецкий паром, который не пустили в Сочи, остался в море на вторые сутки
Общество
Пассажир парома, который не пустили в Сочи, рассказал о ночи в море
Общество
Первый за 14 лет паром из Турции не пустили в порт Сочи
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Министр обороны Латвии назвал свою страну «сверхдержавой беспилотников» Политика, 16:59
Подруга семьи Эрика Булатова назвала причину его смерти Общество, 16:55
«Локомотив» остался без капитана на матч с «Краснодаром» Спорт, 16:52
Путину показали видео с потерявшим ноги бойцом, которому он помог Политика, 16:42
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 16:40
Ким Дотком после остановки ТЭС на Украине призвал к урегулированию Политика, 16:38
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Организатор маршрута Трабзон — Сочи назвал беспределом отказ зайти в порт Общество, 16:17
Семак фразой «увидели весенний футбол» оценил матч «Зенита» в Самаре Спорт, 16:10
Axios узнал о приостановке Вашингтоном поставок оружия НАТО на $5 млрд Политика, 16:09
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Лавров назвал союзника России, помимо армии и флота Политика, 15:56
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 15:56