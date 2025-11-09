Организатор маршрута Трабзон — Сочи назвал беспределом отказ зайти в порт
Причину отказа парому зайти в порт Сочи компании-организатору маршрута «СВС Шиппинг» так и не объяснили, все необходимые проверки были пройдены, заявил РБК руководитель компании Сергей Туркменян. Отказ принять судно он назвал «беспределом».
«Имея на руках все разрешительные документы, мы будем разбираться с тем беспределом, который творится с этим вопросом. Причины нам никак не объяснили — мы прошли все проверки; и мы, и портовые службы ждали постановки к причалу, но вдруг пришел отказ», — сообщил Туркменян.
В порт Сочи не пустили паром Seabridge. Это первый рейс из Турции за последние 14 лет. Он вышел из Трабзона вечером 5 ноября и на следующее утро встал на рейд в Сочи, дожидаясь согласования захода в порт. На борту находились 20 пассажиров — двое граждан Турции и 18 россиян, купивших билеты в частном порядке.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) объяснили, что порт не принял Seabridge, поскольку у судна нет разрешения на вход на территорию России. «Более того, сам порт Сочи был закрыт для учений до 12:00», — сказали там. Спустя двое с половиной суток паром ушел обратно в Турцию.
Администрация Краснодарского края сочла начало паромного сообщения между Сочи и Трабзоном преждевременным, объяснив свою позицию тем, что «вопросы обеспечения безопасности при запуске сообщения не решены и остаются актуальными».
