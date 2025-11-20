BZ узнала о реакции украинской элиты на долгое отсутствие Умерова

В Киеве забеспокоились из-за долгого отсутствия Умерова на Украине на фоне коррупционного скандала в стране. Бывший министр обороны собирался вернуться еще на прошлой неделе, но в итоге задержался

Рустем Умеров (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Длительное отсутствие секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова вызывает нервозность в Киеве и «подпитывает слухи» о его роли в коррупционном скандале, пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на источники.

Политический кризис, связанный с делом Тимура Миндича, приобретает «новый, взрывной облик», в том числе из-за нахождения Умерова за границей, говорится в материале.

11 ноября Умеров сообщил, что прилетел в Стамбул для разблокировки процесса обмена военнопленными с Россией и в ближайшие дни у него запланирован ряд встреч, в том числе в Турции.

На Украине называли разное время возвращения чиновника на Украину. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко говорил, что официальная командировка Умерова должна была завершиться 16 ноября, но была продлена до 19 ноября.

Пресс-секретарь Умерова Диана Давитян подчеркивала, что секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке и должен вернуться на Украину из-за рубежа в четверг, 20 ноября.

С воскресенья, пишет BZ, Умеров находится в Соединенных Штатах, он навещает свою семью, которая живет в штате Флорида. О переговорах Умерова и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа 20 ноября писал Axios.

10 ноября специализированные антикоррупционные органы Украины НАБУ и САПО обнародовали доказательства получения высокопоставленными чиновниками и членами ближайшего окружения президента Владимира Зеленского откатов на общую сумму $100 млн с украинским оператором атомной энергетики «Энергоатом». По версии следствия, группировку возглавлял соратник Зеленского и совладелец студии «Квартал-95» Тимур Миндич. Предприниматель успел покинуть страну. В НАБУ также заявили о подозрениях в адрес президента Зеленского и Умерова. В частности, Миндич мог получать «как лично, так и подчиненными ему предприятиями значительные суммы денежных средств при содействии» в то время министра обороны (2023–2025) Умерова, говорится в материале.

Умеров признавал, что встречался с Миндичем, но подчеркивал, что считает «безосновательными» попытки связать его работу в Минобороны с чьим-либо влиянием, а контракт на оборонные поставки, связанный с Миндичем, был разорван.