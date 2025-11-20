Посол Польши заявил о нападении на него в Санкт-Петербурге

На Невском проспекте устроили словесную перепалку с послом Польши и пытались начать драку, сообщил МИД республики. По его данным, российский дипломат признал, что такое не должно повториться

Кшиштоф Краевский (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

В центре Санкт-Петербурга активисты напали на польского посла Кшиштофа Краевского. Об этом сам дипломат сообщил RMF24. Инцидент произошел в воскресенье, 16 ноября.

«К тому, что произошло, я уже привык, к сожалению. Агрессивное поведение так называемых активистов ко мне и моим коллегам, которые используют каждый мой визит за пределы Москвы, чтобы продемонстрировать свои антипольские и антиукраинские взгляды. И я столкнулся с этим в Санкт-Петербурге средь бела дня, на главной улице города», — сказал Краевский.

Дипломат уточнил, что ни он, ни его коллеги не пострадали, охрана сработала профессионально. По его мнению, нападавшие действовали организованно, поскольку несли плакаты, а инцидент произошел перед встречей с польской диаспорой. «Словесная агрессия — это мягко сказано. Это было очень, очень вульгарно. Это не вписывается ни в какие каноны», — поделился он.

«Инцидент произошел на Невском проспекте, одной из главных улиц Санкт-Петербурга. Там был организован пикет. Он начался со словесных нападок, но участники стремились к физическому столкновению. Охране посла пришлось вмешаться», — рассказал TVP Info польского МИДа Мацей Вевёр.

МИД Польши обсудил нападение на посла с временным поверенным в делах посольства России на встрече, которая прошла 19 ноября. По словам Вевёр, российский дипломат признал, что такие происшествия не должны иметь место.

«У нас было три основных темы с российским представителем. Первая — вручение ноты об отзыве согласия на работу последнего российского консульства в Польше. Вторая — выражение нашего несогласия и протеста против удаления барельефов на Катынском кладбище. Третья — ситуация, произошедшая в воскресенье», — добавил Вевёр.

РБК направил запрос в посольство России в Польше.

Накануне, 19 ноября, Польша объявила о закрытии российского Генерального консульства в Гданьске в связи с «диверсионными атаками России». Дипмиссия прекратит работу 23 декабря.

Москва претензии отвергает. «Это проявление этой деградации. Желание польских властей свести до нуля возможности консульских и дипломатических отношений, можно только выразить сожаление», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.