 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Посол Польши заявил о нападении на него в Санкт-Петербурге

На Невском проспекте устроили словесную перепалку с послом Польши и пытались начать драку, сообщил МИД республики. По его данным, российский дипломат признал, что такое не должно повториться
Кшиштоф Краевский
Кшиштоф Краевский (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

В центре Санкт-Петербурга активисты напали на польского посла Кшиштофа Краевского. Об этом сам дипломат сообщил RMF24. Инцидент произошел в воскресенье, 16 ноября.

«К тому, что произошло, я уже привык, к сожалению. Агрессивное поведение так называемых активистов ко мне и моим коллегам, которые используют каждый мой визит за пределы Москвы, чтобы продемонстрировать свои антипольские и антиукраинские взгляды. И я столкнулся с этим в Санкт-Петербурге средь бела дня, на главной улице города», — сказал Краевский.

Дипломат уточнил, что ни он, ни его коллеги не пострадали, охрана сработала профессионально. По его мнению, нападавшие действовали организованно, поскольку несли плакаты, а инцидент произошел перед встречей с польской диаспорой. «Словесная агрессия — это мягко сказано. Это было очень, очень вульгарно. Это не вписывается ни в какие каноны», — поделился он.

МИД Польши обвинил президента в подготовке к выходу из ЕС
Политика
Кароль Навроцкий

«Инцидент произошел на Невском проспекте, одной из главных улиц Санкт-Петербурга. Там был организован пикет. Он начался со словесных нападок, но участники стремились к физическому столкновению. Охране посла пришлось вмешаться», — рассказал TVP Info польского МИДа Мацей Вевёр.

МИД Польши обсудил нападение на посла с временным поверенным в делах посольства России на встрече, которая прошла 19 ноября. По словам Вевёр, российский дипломат признал, что такие происшествия не должны иметь место.

«У нас было три основных темы с российским представителем. Первая — вручение ноты об отзыве согласия на работу последнего российского консульства в Польше. Вторая — выражение нашего несогласия и протеста против удаления барельефов на Катынском кладбище. Третья — ситуация, произошедшая в воскресенье», — добавил Вевёр.

РБК направил запрос в посольство России в Польше.

Накануне, 19 ноября, Польша объявила о закрытии российского Генерального консульства в Гданьске в связи с «диверсионными атаками России». Дипмиссия прекратит работу 23 декабря.

Москва претензии отвергает. «Это проявление этой деградации. Желание польских властей свести до нуля возможности консульских и дипломатических отношений, можно только выразить сожаление», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Мария Васильева
Польша Санкт-Петербург нападение
Материалы по теме
Захарова рассказала, как Россия ответит на закрытие консульства в Польше
Политика
МИД Польши вызвал российского дипломата после диверсий на железной дороге
Политика
Варшава увидела «прелюдию» к нападению на НАТО в учениях Москвы и Минска
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 14:23 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 14:23
Песков переадресовал военным вопрос о действиях судна «Янтарь» у Британии Политика, 14:34
Госдума окончательно приняла федеральный бюджет на ближайшие три года Экономика, 14:33
Шесть типов собеседников и как подстроиться под каждого из них Образование, 14:31
В Подмосковье ограничат продажу алкоголя во дворах двумя часами в день Общество, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Бибирево стало первым в Москве по снижению предложения в новостройках Недвижимость, 14:25
Совет директоров ЛУКОЙЛа решил вернуться к вопросу о выплате дивидендов Инвестиции, 14:24
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира в связи с утратой доверия Политика, 14:23
Власти сообщили, что нужно для запуска беспилотных машин на общие дороги Технологии и медиа, 14:22
Доход майнеров биткоина от комиссий упал вдвое с начала года. Почему так Крипто, 14:21
Посольство заявило, что Япония не ввела запрет на авиаперелеты с Россией Общество, 14:20
В зоне доступа: как транспортная инфраструктура влияет на бизнес 14:17
Посол Польши заявил о нападении на него в Санкт-Петербурге Политика, 14:15
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10