МИД Польши обвинил президента в подготовке к выходу из ЕС

Глава МИДа предложил президенту Польши критиковать ЕС для улучшения его устройства, а не для «уничтожения». Сикорский также подчеркнул, что Polexit навредит в первую очередь полякам

Кароль Навроцкий (Фото: Omar Marques / Stringer / Getty Images)

Польский президент Кароль Навроцкий готовит психологическую и политическую почву для выхода республики из Евросоюза, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая в сейме. Его слова передает Rzeczpospolita.

«Вы имеете право на личное мнение. Конечно, Европейский союз, как и человек, несовершенен. Его можно критиковать, но критика делится на два вида: направленная на улучшение объекта критики и стремящаяся дискредитировать и уничтожить объект критики», — сказал министр, обращаясь к президенту.

Сикорский призвал Навроцкого к первому варианту. По его мнению, «намекая на то, что европейская интеграция — заговор против Польши», тот не помогает ни Польше, ни ЕС, а готовит основание для Polexit (по аналогии с выходом Британии из Евросоюза, получившим название Brexit). Если цель подобных заявлений такова, ее следует публично признать, чтобы не «выдумывать истории об угрозах суверенитету», предложил министр.

Если Польша действительно покинет ЕС, на следующий день фермеры потеряют субсидии и возможность беспрепятственного экспорта на европейский рынок, остальным специалистам потребуется проходить процедуру признания дипломов для работы, музыканты будут подавать документы на рабочую визу для концертов в Париже, а экспортерам придется платить таможенные пошлины.

«Польша вне ЕС будет не только беднее, но и менее защищенной, изолированной и более уязвимой для вторжения. Если вы действительно патриот, задумайтесь о последствиях своих слов, а не играйте на страхах людей», — подчеркнул Сикорский.

Навроцкий прежде неоднократно критиковал устройство Евросоюза и видел в нем угрозу суверенитету. «Европейский союз не владеет государствами и не может приказывать суверенным государствам, что им делать, особенно в вопросах их собственной безопасности», — говорил представитель президента Марцин Пшидач.