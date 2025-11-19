 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

МИД Польши обвинил президента в подготовке к выходу из ЕС

Сикорский обвинил президента Польши Навроцкого в подготовке к выходу из ЕС
Глава МИДа предложил президенту Польши критиковать ЕС для улучшения его устройства, а не для «уничтожения». Сикорский также подчеркнул, что Polexit навредит в первую очередь полякам
Кароль Навроцкий
Кароль Навроцкий (Фото: Omar Marques / Stringer / Getty Images)

Польский президент Кароль Навроцкий готовит психологическую и политическую почву для выхода республики из Евросоюза, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая в сейме. Его слова передает Rzeczpospolita.

«Вы имеете право на личное мнение. Конечно, Европейский союз, как и человек, несовершенен. Его можно критиковать, но критика делится на два вида: направленная на улучшение объекта критики и стремящаяся дискредитировать и уничтожить объект критики», — сказал министр, обращаясь к президенту.

Сикорский призвал Навроцкого к первому варианту. По его мнению, «намекая на то, что европейская интеграция — заговор против Польши», тот не помогает ни Польше, ни ЕС, а готовит основание для Polexit (по аналогии с выходом Британии из Евросоюза, получившим название Brexit). Если цель подобных заявлений такова, ее следует публично признать, чтобы не «выдумывать истории об угрозах суверенитету», предложил министр.

Совет Евросоюза выделил Украине более €1,8 млрд
Политика
Киев, Украина

Если Польша действительно покинет ЕС, на следующий день фермеры потеряют субсидии и возможность беспрепятственного экспорта на европейский рынок, остальным специалистам потребуется проходить процедуру признания дипломов для работы, музыканты будут подавать документы на рабочую визу для концертов в Париже, а экспортерам придется платить таможенные пошлины.

«Польша вне ЕС будет не только беднее, но и менее защищенной, изолированной и более уязвимой для вторжения. Если вы действительно патриот, задумайтесь о последствиях своих слов, а не играйте на страхах людей», — подчеркнул Сикорский.

Навроцкий прежде неоднократно критиковал устройство Евросоюза и видел в нем угрозу суверенитету. «Европейский союз не владеет государствами и не может приказывать суверенным государствам, что им делать, особенно в вопросах их собственной безопасности», — говорил представитель президента Марцин Пшидач.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Радослав Сикорский Польша МИД Польши Кароль Навроцкий выход из ЕС
Материалы по теме
Польша закроет последнее работавшее генконсульство России в стране
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Дочка ЛУКОЙЛа Teboil объявила о закрытии АЗС в Финляндии Экономика, 13:49
BZ узнал о планах новых властей Чехии оставить Украину без боеприпасов Политика, 13:46
Недобросовестная конкуренция и рост цен. Чем грозит создание рейтинга автошкол в России Авто, 13:45
Самолет с Плющенко и его учениками не смог сесть в Омске из-за тумана Спорт, 13:42
Уголовное дело против Евгения Чичваркина направили в суд Мнение, 13:39
МИД Польши обвинил президента в подготовке к выходу из ЕС Политика, 13:38
Захарова рассказала, как Россия ответит на закрытие консульства в Польше Политика, 13:38
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Хинштейн сообщил об ударах ВСУ по объекту энергетики в Курской области Политика, 13:37
В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ Политика, 13:33
«Диасофт» открыл доступ к бесплатной версии СУБД Digital Q.DataBase РБК Компании, 13:30
Минтранс раскрыл сроки испытания пассажирских беспилотников Общество, 13:25
Польша дала России месяц на то, чтобы закрыть генконсульство Политика, 13:23
До 63%: сколько жилья в новостройках курортов России покупают приезжие Недвижимость, 13:22
Минобороны сообщило об отбитых попытках ВСУ прорваться к реке Оскол Политика, 13:17