Военная операция на Украине⁠,
0

WSJ узнала о требовании в плане США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине
Украина должна на несколько лет отказаться от стремления вступить в НАТО, а на территории страны нельзя будет размещать международные миротворческие силы, пишет WSJ. Киев требует внести в план существенные изменения, сообщала FT
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте (Фото: Omar Havana / Getty Images)

План США по урегулированию между Россией и Украиной предусматривает, что Киев как минимум на несколько лет откажется от стремления вступить в Североатлантический альянс, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с документом.

Некоторые другие пункты плана, о которых пишет издание, совпадают с теми же, что приводили Financial Times и Reuters. В их числе — требование Киеву уступить Донбасс, включая территории, находящиеся под его контролем.

Также на территории Украины нельзя будет размещать международные миротворческие силы, передает WSJ. Предполагается, что взамен Россия обязуется «не нападать на Украину или другие страны Европы».

WSJ узнала, кто и как работал над новым планом США по урегулированию
Политика
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джей Ди Вэнс

При этом Politico пишет, что многие аспекты остаются неопределенными, в том числе те, что касаются территорий и Североатлантического альянса. По словам собеседника издания, американские чиновники все еще размышляют, «стоит ли упоминать НАТО и как это сделать».

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года, стремление в блок прописано тезисом в ее Конституции. Президент страны Владимир Зеленский называл членство в блоке лучшей гарантией безопасности. Некоторые европейские страны поддерживают эту идею, но США отвергают ее.

Россия выступает против присоединения Украины к НАТО. Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Киева входят в число условий мирного урегулирования, которые озвучил президент Владимир Путин. Российский МИД указывал также, что Москва выступает категорически против любого сценария с размещением войск НАТО на Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя пудбикации с делатями плана США, заявил, что «новаций дополнительно к духу Анкориджа» нет. По данным FT, Киев требует внести в документ существенные изменения.

Наталия Анисимова
мирный план НАТО Украина США Военная операция на Украине
