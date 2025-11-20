 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Верховный суд ликвидировал Партию роста

Судебная коллегия по административным делам приняла решение о ликвидации политической Партии роста. В 2024 году партия объединилась с «Новыми людьми», а ее лидер Борис Титов стал председателем федерального политсовета
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В четверг, 20 ноября, судебная коллегия по административным делам под председательством судьи Верховного суда Вячеслава Кириллова рассмотрела иск Министерства юстиции к всероссийской политической партии «Партия роста» и приняла решение о ее ликвидации, сообщил корреспондент РБК.

На заседании от Партии роста присутствовала представитель партии Екатерина Кузнецова. Она сообщила, что по инициативе руководства партии были проведены мероприятия по выявлению активности ее региональных подразделений. В результате руководство приняло решение о ликвидации некоторых из них. Так, в 2024 году было ликвидировано 12 отделений, а в 2025-м — 20 отделений. Часть из них, как объяснила Кузнецова, «вливались» в другую структуру в связи со слиянием Партии роста с партией «Новые люди».

Представитель Министерства юстиции сообщила, что партия обратилась к ним с письмом о том, что у нее осталось 43 отделения и намерений о регистрации новых нет, в связи с чем они попадают под нарушение закона. По закону, политическая партия должна иметь региональные отделения в не менее чем половине регионов страны.

Судья Вячеслав Кириллов принял решение иск удовлетворить и ликвидировать партию и оставшиеся региональные подразделения.

Партия роста — либерально-консервативная партия, созданная в 2016 году на базе движения «Правое дело», которое возникло в 2008 году путем объединения нескольких праволиберальных партий: Союза правых сил (СПС), Демократической партии России и «Гражданской силы». Руководителем и основным представителем партии стал Борис Титов — предприниматель, политик и на тот момент уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей (сейчас он спецпредставитель президента по связям с международными организациями). В 2020 году сопредседателем партии стал музыкант Сергей Шнуров.

Партия участвовала в выборах в Государственную думу в 2016 и 2021 годах, а также в нескольких региональных избирательных кампаниях. На федеральных выборах она получила 1,3% голосов избирателей в 2016 году и 0,6% в 2021 году, не преодолев барьер в 5%, необходимый для попадания в парламент.

В 2024 году Партия роста объявила о политическом сближении и юридическом объединении с партией «Новые люди». Они стали действовать под общим названием «Новые люди», Титов возглавил федеральный политсовет.

В июле Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии «Российский общенародный союз». Представители ведомства обосновали необходимость ликвидации партии тем, что она участвовала в недостаточном количестве выборов за последние семь лет. Партия была создана в 2011 году, ее председателем является Сергей Бабурин.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Надежда Сарсания
политические партии Партия роста Новые люди Верховный суд Борис Титов
