Верховный суд ликвидировал Партию роста

Судебная коллегия по административным делам приняла решение о ликвидации политической Партии роста. В 2024 году партия объединилась с «Новыми людьми», а ее лидер Борис Титов стал председателем федерального политсовета

Фото: Андрей Любимов / РБК

В четверг, 20 ноября, судебная коллегия по административным делам под председательством судьи Верховного суда Вячеслава Кириллова рассмотрела иск Министерства юстиции к всероссийской политической партии «Партия роста» и приняла решение о ее ликвидации, сообщил корреспондент РБК.

На заседании от Партии роста присутствовала представитель партии Екатерина Кузнецова. Она сообщила, что по инициативе руководства партии были проведены мероприятия по выявлению активности ее региональных подразделений. В результате руководство приняло решение о ликвидации некоторых из них. Так, в 2024 году было ликвидировано 12 отделений, а в 2025-м — 20 отделений. Часть из них, как объяснила Кузнецова, «вливались» в другую структуру в связи со слиянием Партии роста с партией «Новые люди».

Представитель Министерства юстиции сообщила, что партия обратилась к ним с письмом о том, что у нее осталось 43 отделения и намерений о регистрации новых нет, в связи с чем они попадают под нарушение закона. По закону, политическая партия должна иметь региональные отделения в не менее чем половине регионов страны.

Судья Вячеслав Кириллов принял решение иск удовлетворить и ликвидировать партию и оставшиеся региональные подразделения.

Партия роста — либерально-консервативная партия, созданная в 2016 году на базе движения «Правое дело», которое возникло в 2008 году путем объединения нескольких праволиберальных партий: Союза правых сил (СПС), Демократической партии России и «Гражданской силы». Руководителем и основным представителем партии стал Борис Титов — предприниматель, политик и на тот момент уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей (сейчас он спецпредставитель президента по связям с международными организациями). В 2020 году сопредседателем партии стал музыкант Сергей Шнуров.

Партия участвовала в выборах в Государственную думу в 2016 и 2021 годах, а также в нескольких региональных избирательных кампаниях. На федеральных выборах она получила 1,3% голосов избирателей в 2016 году и 0,6% в 2021 году, не преодолев барьер в 5%, необходимый для попадания в парламент.

В 2024 году Партия роста объявила о политическом сближении и юридическом объединении с партией «Новые люди». Они стали действовать под общим названием «Новые люди», Титов возглавил федеральный политсовет.

В июле Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии «Российский общенародный союз». Представители ведомства обосновали необходимость ликвидации партии тем, что она участвовала в недостаточном количестве выборов за последние семь лет. Партия была создана в 2011 году, ее председателем является Сергей Бабурин.