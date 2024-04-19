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Политика ,  
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«Новые люди» и Партия роста объявили об объединении

«Новые люди» и Партия роста оформят объединение, о котором говорится уже почти год, юридически. Будет создан федеральный политсовет, который возглавит лидер Партии роста Борис Титов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Партия «Новые люди» и Партия роста объявили о юридическом объединении, соответствующее решение было принято на съезде 19 апреля, передает корреспондент РБК. За объединение проголосовали все делегаты.

Партии будут действовать под общим названием «Новые люди». Лидер Партии роста Борис Титов возглавит федеральный политсовет — это новый орган, решение о создании которого также было принято на съезде. Его состав сейчас формируется, первое заседание планируется провести в конце мая. Сам Борис Титов на съезде не присутствовал, как пояснил Нечаев, он был в командировке.

«Мы видим, как много коллеги из Партии роста добавили в наше программное содержание [на выборах президента], в том числе, конечно, экономический блок, но не только. Мы знаем, что впереди очень много дел. <...> В Партии роста хорошо проработана одна часть повестки, у «Новых людей» — дополнительные темы, связанные с молодыми людьми, с образованием, экологией. Мы объединяем и повестки, и очень разных людей», — заявил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

«Новые люди» и Партия роста создадут коалицию «новых правых сил»
Политика
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Объединение будет участвовать в осенних выборах в Мосгордуму, а также в региональных и муниципальных кампаниях по всей стране. «По итогам выборов проведем еще один съезд, где окончательно утвердим название и обсудим изменения в уставе», — добавил Нечаев.

Юридические процедуры в отношении партии «Новые люди» могут завершиться к лету, пояснили в партии.

В конце июня прошлого года «Новые люди» и Партия роста заявили о намерении создать «коалицию новых правых сил», в том числе для совместного участия в сентябрьских выборах. В «Новых людях» тогда отмечали, что партии начнут совместно формировать «новую прогрессивную повестку».

В декабре обе партии заявили, что будут выдвигать единого кандидата на выборах президента России в марте. Им стал вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков. «[На сентябрьских выборах] мы прошли в восемь заксобраний региональным списком, еще один регион — одномандатный. Заметьте, в прошлом году без Партии роста мы прошли всего в одно заксобрание, что показывает, что мы правильной дорогой идем», — говорил тогда Алексей Нечаев.

На выборах президента Даванков занял третье место, набрав 3,85%.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Новые люди политическая партия Партия роста
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