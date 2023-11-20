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Палестино-израильский конфликт ,  
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ЦАХАЛ объявила о захвате командного пункта и штаба бригады ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ объявила о захвате командного пункта и штаба бригады ХАМАС «Зейтун» в Газе
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Израильская армия отчиталась о взятии ключевых объектов одного из основных батальонов ХАМАС — «Зейтун», он действует в одноименном районе на юге города Газа

Израильские военные взяли под контроль командный пункт одного из основных батальонов ХАМАС — «Зейтун» — и его центральный штаб, сообщается в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Бойцы 188-й бригады взяли под оперативный контроль несколько ключевых объектов батальона «Зейтун», включая командный центр командира бригады в городе Газа и центральный штаб батальона», — говорится в сообщении. В итоге пункт был уничтожен.

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Фото:Israel Defense Forces / Reuters

Армия также отчиталась о нанесении авиаудара в районе Зейтун на юге Газы и уничтожении террористов. Кроме того, бойцы бригады «Бисламах» уничтожили военные объекты ХАМАС в этом районе, в том числе с тяжелыми и дальнобойными ракетами.

Израиль проводит наземную операцию в секторе Газа с 27 октября. 6 ноября израильская армия объявила об окружении города Газа и фактическом разделении сектора на северную и южную части, а спустя два дня — о контроле над северной частью города.16 ноября ЦАХАЛ сообщила о захвате западной части Газы и переходе к следующему этапу операции. Через два дня израильские войска начали новую фазу операции и перешли в наступление с юга, в районе Зейтун, и с севера — в районе Джабалии. Именно в Джабалии находится центр командования бригады ХАМАС «Северная Газа» и «один из наиболее значительных оплотов террористов», указывали в ЦАХАЛ.

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Теги
Елена Чернышова
ЦАХАЛ ХАМАС Израиль сектор Газа
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