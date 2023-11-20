В Думе предложили не выдавать маткапитал людям с двойным гражданством

Депутат от КПРФ Матвеев предложил выплачивать маткапитал только тем, у кого нет второго гражданства, и в случае, если хотя бы один из родителей является гражданином России по рождению. Инициатива не затрагивает новые регионы

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Получатели маткапитала не должны иметь другого гражданства, кроме российского, а один из родителей для получения выплаты должен быть гражданином России по рождению. Такие поправки в Госдуму внес депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

В своем телеграм-канале он объяснил, что эти изменения препятствуют превращению механизма маткапитала, направленного на стимулирование рождаемости, в «кормушку для мигрантов».

Парламентарий внес поправки к законопроекту, который Госдума одобрила в первом чтении 14 ноября. Он предусматривает, что маткапитал будет выплачиваться только тем, кто имел российское гражданство на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению.

Авторы инициативы во главе с членом ЛДПР Ярославом Ниловым в пояснительной записке отметили, что нововведения не затрагивают жителей присоединенных по результатам референдумов осенью 2022 года Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2024 года.