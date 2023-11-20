 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Думе предложили не выдавать маткапитал людям с двойным гражданством

Депутат Матвеев предложил не выдавать маткапитал при наличии второго гражданства
Депутат от КПРФ Матвеев предложил выплачивать маткапитал только тем, у кого нет второго гражданства, и в случае, если хотя бы один из родителей является гражданином России по рождению. Инициатива не затрагивает новые регионы
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Получатели маткапитала не должны иметь другого гражданства, кроме российского, а один из родителей для получения выплаты должен быть гражданином России по рождению. Такие поправки в Госдуму внес депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

В своем телеграм-канале он объяснил, что эти изменения препятствуют превращению механизма маткапитала, направленного на стимулирование рождаемости, в «кормушку для мигрантов».

Парламентарий внес поправки к законопроекту, который Госдума одобрила в первом чтении 14 ноября. Он предусматривает, что маткапитал будет выплачиваться только тем, кто имел российское гражданство на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению.

Авторы инициативы во главе с членом ЛДПР Ярославом Ниловым в пояснительной записке отметили, что нововведения не затрагивают жителей присоединенных по результатам референдумов осенью 2022 года Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2024 года.

В Госдуме не поддержали законопроект о лишении гражданства по рождению
Политика
Фото:Владимир Баранов / Global Look Press

Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. Первоначально государство оказывало поддержку только семьям, где появился второй ребенок. С 2020-го меру распространили и на семьи с первенцами. В 2023 году размер выплаты на первого ребенка составляет 587 тыс. руб., на второго — 775 тыс. руб.

В следующем году маткапитал на первого ребенка составит 631 тыс. руб., на второго — 834 тыс. руб., сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Потратить средства можно на уплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке (не только при покупке, но и при строительстве или реконструкции жилья), улучшение жилищных условий без использования кредита, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
материнский капитал гражданство КПРФ поправки
Материалы по теме
В 2024 году маткапитал превысит 630 тыс. руб. на первого ребенка
Общество
Власти решили не распространять маткапитал на медстраховку детей до года
Общество
Минтруд оценил рост материнского капитала на три года
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 96,66 (-0,11) Инвестиции, 16:50 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 88,5 (-0,63) Инвестиции, 16:50
Bloomberg предсказал приток на рынок спотовых биткоин-ETF до $100 млрд Крипто, 17:19
Доходы от продажи билетов на Кубок Азии пойдут на помощь Палестине Спорт, 17:17
Путин поздравил Милея с победой на выборах президента Аргентины Политика, 17:15
В Думе предложили не выдавать маткапитал людям с двойным гражданством Политика, 17:13
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 17:13
Как новые медиа кардинально изменят закон «О рекламе» Пресс-релиз, 17:08
В США допустили существенную задержку поставок F-16 на Тайвань Политика, 17:01
Черная пятница на РБК Pro
До −80% на «Весь РБК Pro» и образовательные опции
Купить со скидкой
Очищенный воздух и питьевая вода: в Москве появятся эко-апартаменты РБК и Ahead, 17:01
Суд в Испании заменил Шакире тюремный срок штрафом Общество, 16:58
Россия выразила Финляндии протест из-за закрытия погранпунктов Политика, 16:56
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 16:52
Невыгодно и опасно: развенчиваем главные мифы об оплате по QR-кодам Тренды, 16:51
Путин назвал Тулеева человеком «государственного масштаба» Политика, 16:51
Более 120 тыс. иностранцев использовали электронную визу в Россию Общество, 16:50