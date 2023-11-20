В Думе предложили не выдавать маткапитал людям с двойным гражданством
Получатели маткапитала не должны иметь другого гражданства, кроме российского, а один из родителей для получения выплаты должен быть гражданином России по рождению. Такие поправки в Госдуму внес депутат от КПРФ Михаил Матвеев.
В своем телеграм-канале он объяснил, что эти изменения препятствуют превращению механизма маткапитала, направленного на стимулирование рождаемости, в «кормушку для мигрантов».
Парламентарий внес поправки к законопроекту, который Госдума одобрила в первом чтении 14 ноября. Он предусматривает, что маткапитал будет выплачиваться только тем, кто имел российское гражданство на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению.
Авторы инициативы во главе с членом ЛДПР Ярославом Ниловым в пояснительной записке отметили, что нововведения не затрагивают жителей присоединенных по результатам референдумов осенью 2022 года Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2024 года.
Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. Первоначально государство оказывало поддержку только семьям, где появился второй ребенок. С 2020-го меру распространили и на семьи с первенцами. В 2023 году размер выплаты на первого ребенка составляет 587 тыс. руб., на второго — 775 тыс. руб.
В следующем году маткапитал на первого ребенка составит 631 тыс. руб., на второго — 834 тыс. руб., сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Потратить средства можно на уплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке (не только при покупке, но и при строительстве или реконструкции жилья), улучшение жилищных условий без использования кредита, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов.
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