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В 2024 году маткапитал превысит 630 тыс. руб. на первого ребенка

Котяков: в 2024 году маткапитал превысит 630 тыс. руб. на первого ребенка
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Материнский капитал в 2024 году составит почти 631 тыс. руб. на первого ребенка и 834 тыс. руб. на второго, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании программной комиссии «Единой России».

«Министр отметил, что маткапитал на первого ребенка составит 631 тысячу рублей, на второго — 834 тысяч рублей», — заявлено на сайте партии.

«Сумма сертификата на материнский капитал увеличится на уровень фактической инфляции, которая сложится по итогам 2023 года. Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%», — уточнил Котяков и отметил, что в следующем году его получат более миллиона семей.

Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. Первоначально государство оказывало поддержку только семьям, где появился второй ребенок. С 2020-го меру распространили и на семьи с первенцами. В 2023 году размер выплаты на первого ребенка составляет 587 тыс. руб., на второго — 775 тыс. руб.

Потратить средства можно:

  • на уплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке (не только при покупке, но и при строительстве или реконструкции жилья);
  • улучшение жилищных условий без использования кредита;
  • образование детей;
  • формирование накопительной пенсии матери;
  • товары и услуги для детей-инвалидов.
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Кроме того, семьи с низким доходом могут получить капитал в виде ежемесячных выплат до достижения ребенком трех лет. Для этого нужно, чтобы доход на каждого члена семьи не превышал двух региональных прожиточных минимумов для трудоспособного населения.

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Теги
материнский капитал Минтруд Антон Котяков Единая Россия
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