Депутаты предложили запретить усыновления в «недружественные» страны

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 63,25 (+0,68) Инвестиции, 16:16
Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 62,05 (+0,74) Инвестиции, 16:16
Мантуров предложил поддержать металлургов через закупки в госрезерв Бизнес, 17:19
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 17:12
Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра Pro, 17:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:03
Россия закрыла въезд экс-премьеру Кэмерону и еще 38 британцам Политика, 17:01
Курс юаня к рублю на Мосбирже обвалился более чем на 5% Инвестиции, 17:00
Старшая дочь Анджелины Джоли поступила в женский афроамериканский колледж Life, 16:57
Сильвестр Сталлоне раскритиковал семью продюсера «Рокки» Life, 16:49
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как подростку получить опыт работы для успешной карьеры в будущем Партнерский проект, 16:49
Приложение без приложения: как компании развивают бизнес с помощью PWA Индустрия 4.0, 16:39
Умер бывший командир «Альфы», участвовавший в штурме телебашни в Вильнюсе Политика, 16:39
Гандболиста сборной России Дмитрия Киселева дисквалифицировали за кокаин Спорт, 16:37
Власти рассказали, когда излишки квартир по реновации выйдут на рынок Недвижимость, 16:32
Украинские футболистки устроили фотосессию в «позе Зеленской» Спорт, 16:28
Политика ,  
0 

Депутаты предложили запретить усыновления в «недружественные» страны

Усыновление сирот гражданами «недружественных» стран — это «удар по будущему нации», считают депутаты
Фото: Michael Loccisano / Getty Images
Фото: Michael Loccisano / Getty Images

В Госдуму внесли законопроект, который запрещает усыновление детей гражданами «недружественных» стран. Необходимость нового «закона Димы Яковлева» депутаты объясняют «сохранением и развитием традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

1 января 2013 года вступил в силу «закон Димы Яковлева», установивший запрет усыновлять детей из России для всех граждан США. Он получил свое неофициальное название в честь погибшего в США приемного ребенка из России Димы Яковлева. Позднее закон был расширен рядом поправок, вносивших дополнительные ограничения, не связанные с усыновлениями, в том числе в отношении нежелательных организаций. Закон также ввел прямой запрет на деятельность в России финансируемых из США политических НКО, а также некоммерческих организаций, чья деятельность представляет угрозу интересам России.

Как считают депутаты, усыновление российских сирот гражданами «недружественных» государств «не отвечает национальным интересам нашей страны». «Уже многие годы «коллективный Запад» подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности. «Хочешь победить народ — воспитай его детей». Передача наших детей на воспитание в «недружественные страны» — это удар по будущему нации», — говорится в пояснительной записке.

Также в пояснительной записке отмечается, что на воспитании в семьях иностранных усыновителей находятся 17 498 российских детей-сирот, а в российских семьях — 455 866. При этом, подчеркивают авторы, доля усыновлений российскими гражданами регулярно растет.

Опыт принятия «законопроекта Димы Яковлева», который запретил усыновление российских сирот гражданам США, депутаты сочли положительным. «Опыт принятия федерального [закона] № 272-ФЗ показал, что отказ от иностранного усыновления (а именно — усыновления гражданами США) был верным решением. Все дети, которые должны были быть усыновлены «американцами», были устроены в семьи российских граждан», — пишут они.

Как изменил жизнь сирот «закон Димы Яковлева». Расследование РБК
Общество
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС

Среди авторов законопроекта — депутат Госдумы Леонид Слуцкий, которого в 2018 году журналистки Екатерина Котрикадзе, Дарья Жук и Фарида Рустамова обвинили в домогательствах. Слуцкий отрицал все обвинения. Думская комиссия по этике не нашла в действиях депутата нарушений в поведении. Помимо Слуцкого в числе авторов законопроекта есть депутаты всех фракций Госдумы, кроме «Единой России»: Борис Чернышов (ЛДПР), Дмитрий Певцов (фракция «Новые люди»), Нина Останина (КПРФ), Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Компаниям разрешили скрыть бухотчетность. В чем подвох
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами
Инструкции
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи
Pro
Очень конкретная домохозяйка: как не ошибиться в целевой аудитории
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Укусил клещ: что делать и как предотвратить болезни
Инструкции
Pro
Фото: Rob Stothard / Getty Images «Лучшие дни позади»: что зарубежные СМИ пишут про кризис на рынке труда
Прогнозы

16 февраля вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в стране 299 тыс. детей-сирот, на обеспечение которых жильем необходимо 300 млрд руб. В среднем российские сироты ждут квартиры около семи лет. Однако в некоторых регионах, в частности в Забайкальском крае, республиках Бурятия, Тыва, Кабардино-Балкария, Мордовия и Ингушетия, время ожидания достигает 20 лет.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
сироты закон Димы Яковлева Госдума
Материалы по теме
В Думе предложили запретить отказывать в усыновлении родным из-за дохода
Общество
Путин упростил получение гражданства для сирот из ДНР, ЛНР и с Украины
Политика
СК завел два дела после издевательств подростков над ребенком в детдоме
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter