Депутаты предложили запретить усыновления в «недружественные» страны

Усыновление сирот гражданами «недружественных» стран — это «удар по будущему нации», считают депутаты

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В Госдуму внесли законопроект, который запрещает усыновление детей гражданами «недружественных» стран. Необходимость нового «закона Димы Яковлева» депутаты объясняют «сохранением и развитием традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

1 января 2013 года вступил в силу «закон Димы Яковлева», установивший запрет усыновлять детей из России для всех граждан США. Он получил свое неофициальное название в честь погибшего в США приемного ребенка из России Димы Яковлева. Позднее закон был расширен рядом поправок, вносивших дополнительные ограничения, не связанные с усыновлениями, в том числе в отношении нежелательных организаций. Закон также ввел прямой запрет на деятельность в России финансируемых из США политических НКО, а также некоммерческих организаций, чья деятельность представляет угрозу интересам России.

Как считают депутаты, усыновление российских сирот гражданами «недружественных» государств «не отвечает национальным интересам нашей страны». «Уже многие годы «коллективный Запад» подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности. «Хочешь победить народ — воспитай его детей». Передача наших детей на воспитание в «недружественные страны» — это удар по будущему нации», — говорится в пояснительной записке.

Также в пояснительной записке отмечается, что на воспитании в семьях иностранных усыновителей находятся 17 498 российских детей-сирот, а в российских семьях — 455 866. При этом, подчеркивают авторы, доля усыновлений российскими гражданами регулярно растет.

Опыт принятия «законопроекта Димы Яковлева», который запретил усыновление российских сирот гражданам США, депутаты сочли положительным. «Опыт принятия федерального [закона] № 272-ФЗ показал, что отказ от иностранного усыновления (а именно — усыновления гражданами США) был верным решением. Все дети, которые должны были быть усыновлены «американцами», были устроены в семьи российских граждан», — пишут они.

Среди авторов законопроекта — депутат Госдумы Леонид Слуцкий, которого в 2018 году журналистки Екатерина Котрикадзе, Дарья Жук и Фарида Рустамова обвинили в домогательствах. Слуцкий отрицал все обвинения. Думская комиссия по этике не нашла в действиях депутата нарушений в поведении. Помимо Слуцкого в числе авторов законопроекта есть депутаты всех фракций Госдумы, кроме «Единой России»: Борис Чернышов (ЛДПР), Дмитрий Певцов (фракция «Новые люди»), Нина Останина (КПРФ), Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

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16 февраля вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в стране 299 тыс. детей-сирот, на обеспечение которых жильем необходимо 300 млрд руб. В среднем российские сироты ждут квартиры около семи лет. Однако в некоторых регионах, в частности в Забайкальском крае, республиках Бурятия, Тыва, Кабардино-Балкария, Мордовия и Ингушетия, время ожидания достигает 20 лет.