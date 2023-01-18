Минпросвещения предложило отложить запрет усыновления детей иностранцами

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Минпросвещения предложило отложить законопроект, который запрещает иностранцам усыновлять российских детей, заявил заместитель главы ведомства Андрей Корнеев на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

«Как официальный представитель правительства, я прошу все-таки чуть отложить рассмотрение законопроекта, дождаться официальную позицию правительства, чтобы консолидированно приняли соответствующее решение», — сказал Корнеев (цитата по ТАСС).

Он отметил, что принятие закона может привести к отсутствию возможности сопровождения уже усыновленных детей за рубежом.

По словам Корнеева, в прошлом году не было выдано ни одного согласия органа опеки и попечительства на знакомство иностранных кандидатов-усыновителей с российскими детьми. В 2020 году их было 38, в 2021 — 69. «Все понимают, что происходит в мире, какая ситуация. По факту можно констатировать: иностранное усыновление сошло на нет», — заключил чиновник.

Законопроект о запрете гражданам «недружественных» стран усыновлять детей из России внесли в Госдуму депутаты от партий ЛДПР, «Новые люди», КПРФ и «Справедливая Россия» в августе 2022 года. Авторы документа сочли, что усыновление российских сирот гражданами «недружественных» государств «не отвечает национальным интересам» страны.

На воспитании в семьях иностранных усыновителей находятся 17 498 российских детей-сирот, а в российских семьях — 455 866 детей и их число растет, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.