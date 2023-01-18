Минпросвещения предложило отложить запрет усыновления детей иностранцами
Минпросвещения предложило отложить законопроект, который запрещает иностранцам усыновлять российских детей, заявил заместитель главы ведомства Андрей Корнеев на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
«Как официальный представитель правительства, я прошу все-таки чуть отложить рассмотрение законопроекта, дождаться официальную позицию правительства, чтобы консолидированно приняли соответствующее решение», — сказал Корнеев (цитата по ТАСС).
Он отметил, что принятие закона может привести к отсутствию возможности сопровождения уже усыновленных детей за рубежом.
По словам Корнеева, в прошлом году не было выдано ни одного согласия органа опеки и попечительства на знакомство иностранных кандидатов-усыновителей с российскими детьми. В 2020 году их было 38, в 2021 — 69. «Все понимают, что происходит в мире, какая ситуация. По факту можно констатировать: иностранное усыновление сошло на нет», — заключил чиновник.
Законопроект о запрете гражданам «недружественных» стран усыновлять детей из России внесли в Госдуму депутаты от партий ЛДПР, «Новые люди», КПРФ и «Справедливая Россия» в августе 2022 года. Авторы документа сочли, что усыновление российских сирот гражданами «недружественных» государств «не отвечает национальным интересам» страны.
На воспитании в семьях иностранных усыновителей находятся 17 498 российских детей-сирот, а в российских семьях — 455 866 детей и их число растет, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.