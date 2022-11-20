Экзитполы показали победу Токаева на выборах президента Казахстана

Токаев набрал более 80% голосов, за вариант «против всех» проголосовали 5,2% избирателей, остальные кандидаты набрали менее 4%. Это шестые выборы президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лидирует на досрочных выборах главы республики, он набирает 82,45% голосов, следует из данных экзитполов, данные были опубликованы на госканале «Казахстан». Голосование прошло 20 ноября.

Остальные кандидаты набрали менее 4% голосов каждый при явке 68,7%, следует из данных исследователей:

кандидат от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев получил 3,33% голосов;

кандидат от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев — 2,17%;

депутат маслихата (местного законодательного органа) Астаны Каракат Абден — 2,23%;

правозащитница Салтанат Турсынбекова — 2,08%;

выдвиженец от группы профсоюзов Мейрам Кажыкен — 2,23%;

вариант «против всех» выбрали 5,2%.

Противостоявшие Токаеву кандидаты — малоизвестные фигуры, действующему президенту исследователи предсказывали уверенную победу при 80% голосов и явке, превышающей 70%. Графа «против всех» появилась в бюллетене впервые с 2004 года.

Первой публичной фигурой, кто поздравил Токаева победой на выборах, стал экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «Искренне поздравляю вас с убедительной победой на выборах президента Республики Казахстан! Эта победа свидетельствует о вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признанием стойкости, решительности и мудрости, которые вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства. Желаю, чтобы Вы всегда пользовались всеобщей поддержкой и уважением народа», — говорится в поздравлении Назарбаева.

Это уже шестые выборы президента Казахстана, пять из них были досрочными. Указ о проведении досрочного голосования Токаев подписал в конце сентября — сразу после принятия поправок в Конституцию. Согласно новой редакции Основного закона, срок полномочий увеличен с пяти до семи лет, переизбрание запрещено.

На встрече с избирателями в Алма-Ате он пообещал не допустить повторения события начала января 2022 года, когда по всей республике прошли массовые протесты. Акции изначально были вызваны резким ростом цен на газ, впоследствии демонстрации переросли в беспорядки, протестующие требовали отставки правительства и политических реформ. В результате беспорядков и уличного противостояния погибли 230 человек, из которых 19 — военные и силовики. Полноценного расследования того, что произошло в январе и кто в этом был виновен, публично проведено не было.