Токаев подписал закон об ограничении полномочий президента Казахстана

Поправки ограничивают полномочия президента в отношении местных исполнительных органов власти, сокращают «президентскую квоту» в парламенте, запрещают главе государства состоять в партиях

Касым-Жомарт Токаев (Фото: akorda.kz)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал шесть законов по итогам июньского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию, сообщает пресс-служба главы государства.

Это законы о Конституционном суде, уполномоченном по правам человека, прокуратуре, изменениях и дополнениях в некоторые конституционные законы, законодательные акты и в Кодекс об административных нарушениях.

Как ранее пояснили в Минюсте Казахстана, документы предполагают сокращение отдельных полномочий президента в отношении местных исполнительных органов и Высшего судебного совета, сокращение так называемой президентской квоты в парламенте, а также введение отдельных ограничений в период нахождения в должности президента.

Теперь президент Казахстана сможет назначать акимов (глав) области, города республиканского значения и столицы после одобрения местных депутатов. «Президентская квота» в сенате сократится с 15 до 10 депутатов. Главе государства будет запрещено состоять в политических партиях, а его близкие родственники не смогут занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе (предприятия, акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юрлица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Казахстана).

Референдум по изменению Конституции прошел в Казахстане в начале июня, поправки поддержали 77,18% избирателей. Согласно поправкам к Основному закону, один человек не может быть избран главой государства более двух раз подряд (в сентябре парламент Казахстана одобрил однократный семилетний президентский срок), изменился порядок выборов в парламент, также из Конституции пропало упоминание о первом президенте Нурсултане Назарбаеве, что лишило его личных привилегий.

Токаев ранее назвал поправки возможностью предотвратить протесты, прошедшие в стране в январе этого года. Они начались после повышения цен на сжиженный газ, но впоследствии требования демонстрантов сменились на политические, акции переросли в беспорядки. Токаев анонсировал политическую трансформацию республики и пообещал «построить новый Казахстан».