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Минобороны сообщило о пострадавших после удара F-16 ВВС Турции в Алеппо

Минобороны: мирные жители пострадали в результате удара турецких F-16 в сирийском Алеппо
Турция проводит военную операцию на севере Сирии с 20 ноября. Она стала ответом на совершенный в Стамбуле теракт, в котором Анкара обвинила РПК. По данным ЦПВС, после ударов ВВС Турции по Африну и Кобани пострадали мирные жители
Фото: DPA / ТАСС
Фото: DPA / ТАСС

Мирные жители провинции Алеппо (Сирия) пострадали в результате авиаудара, нанесенного самолетами F-16 ВВС Турции. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров, передает ТАСС.

По его словам, в воскресенье, 20 ноября, самолеты F-16 Вооруженных сил Турции нанесли удары в районе населенных пунктов Африн и Кобани сирийской провинции. «В результате ударов имеются пострадавшие среди мирных жителей и военнослужащих вооруженных сил Сирии», — заявил Егоров.

Минобороны Турции ранее сообщило, что в результате воздушной атаки в ночь на воскресенье на севере Ирака и Сирии было уничтожено 89 целей. По данным оборонного ведомства, удары наносились по местам базирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и формирований сирийских курдов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ о проведении операции «Коготь-меч» против РПК на севере Сирии и Ирака 20 ноября. Это произошло через неделю после теракта в стамбульском районе Бейоглу, на улице Истикляль.

В результате погибли шесть человек, не менее 81 пострадали, в том числе три россиянина. Анкара считает РПК ответственной за теракт. По данным турецкой полиции, теракт совершила гражданка Сирии 1999 года рождения, они признала связи с РПК. Всего по делу о взрыве задержали не менее 50 человек.

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РПК отрицала причастность к теракту. Организация подчеркнула, что для ее членов «не может быть и речи, чтобы каким-либо образом нападать на гражданских лиц». США опровергли любую причастность Вашингтона к этому «гнусному нападению на турецких граждан».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны Сирия Турция F-16
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