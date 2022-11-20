Минобороны сообщило об уничтожении цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье

В цехе по сборке двигателей для авиатехники производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников, ранее рассказал член главного совета администрации региона Рогов

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Воздушно-космические силы России высокоточным ударом уничтожили цех сборки авиадвигателей на заводе «Мотор Сич» в Запорожье. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии «Мотор-Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины», — сказал он.

В Минобороны также сообщили, что в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области. Этот дивизион вел обстрелы жилых районов на территории Белгородской области, добавили в военном ведомстве. «Уничтожено четыре артиллерийских системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Накануне, 19 ноября, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучало не менее семи взрывов.

Позднее Рогов рассказал, что, по предварительной информации, ракетными ударами в Шевченковском районе Запорожья были поражены цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич», где производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников, которые устанавливают на турецкие БПЛА «Байрактар» и Akinci.

«Мотор Сич» — украинское предприятие в Запорожье, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

В августе российские военные нанесли удар по заводу «Мотор Сич», где, по данным Минобороны, шел ремонт вертолетов воздушных сил Украины.

В конце мая Минобороны также сообщало об уничтожении производственных цехов завода «Мотор Сич», выпускавших двигатели для авиации ВСУ, ракетами большой дальности воздушного и морского базирования.

Президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в октябре обвинили в поставке двигателей в Россию. По версии следствия, к этому причастно руководство завода, которое «действовало в сговоре» с представителями российской корпорации «Ростех». Как утверждает ведомство, украинские авиадвигатели использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник».